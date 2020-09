Obiettivi E Positività Per La Prossima Stagione: Da Dove Iniziare?

Obiettivi e risultati sono parole che (forse) il 2 Settembre suonano strane all’orecchio di chi si appresta a vivere una stagione con lo scopo primario di colmare il vuoto che ci ha lasciato la pandemia da coronavirus.

Essere positivi e propositivi in questo momento è l’unico atteggiamento che potrà assicurarci serenità nel rituffarsi di nuovo in acqua.

Sia che il tuo ultimo tuffo risalga a Marzo, sia che hai gareggiato ad Agosto, sono sicura che tu ti senta pronto a resettare tutto ed andare avanti, portando con te il meglio che la breve stagione scorsa ti ha lasciato.

Ecco da dove cominciare.

1. FARE UN ESAME POST-SEASON.

Imparare dai propri errori. Farne tesoro.

Rivedete a posteriori i vostri allenamenti e le vostre gare. Questo vi aiuterà a capire cosa migliorare per la prossima stagione.

Con questo concetto in mente ora fate le seguenti cose:

SCRIVI TRE COSE CHE HAI FATTO QUEST’ANNO QUANDO HAI AVUTO UN BUON RISULTATO.

Ti ricordi quella gara in cui è andato bene? Cosa avevi fatto nelle settimane precedenti? Avevi cambiato dieta? Eri più assiduo agli allenamenti? Elenca le tre cose che hai fatto e che ti hanno dato grandi risultati.

ORA SCRIVI TRE AREE DI MIGLIORAMENTO.

Accanto alle cose che ti hanno dato un risultato, bisogna appuntare anche tre cose sulle quali sai di dover lavorare.

Se potessi scegliere tre cose su cui concentrarti, quali sceglieresti?

2. FISSATE UNA GARA/OBIETTIVO.

Ecco la parte divertente. Vi serve un obiettivo ambizioso, divertente e stimolante.

Dove volete arrivare la prossima stagione? In quale appuntamento volete essere al top della forma?

Scegliete anche qualcosa che magari non avete mai raggiunto. Scrivetelo e guardate quel foglio ogni giorno.

3. AVVIARE LA COSTRUZIONE DI UN PERCORSO PER RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI.

Il percorso, o “processo”. Quante volte avete sentito “abbi fiducia nel processo”?

Un percorso dà il quadro necessario per raggiungere gli obiettivi. Rende significativo ogni giorno ed ogni singolo allenamento. E’ qualcosa di controllabile mentre la stagione va avanti.

4. REVISIONE E PROGRESSO.

Non fate sempre la stessa cosa più e più volte. Finirete col non migliorarvi.

Ogni settimana di allenamento dovrà significare per voi un piccolo miglioramento. E’ come quando si sollevano i pesi in palestra. Se si vuole essere più forti bisogna sollevare un po’ di peso in più ogni settimana.

Per ricapitolare:

Rivedere la stagione appena trascorsa. Prepararsi un obiettivo apparentemente irraggiungibile. Iniziare a costruire un percorso. Progredite ogni settimana Ripetere tutto da 1) a 4)

DI OLIVIER POIRIER-LEROY

Olivier Poirier-Leroy è un ex nuotatore di livello nazionale. È l’editore di YourSwimBook , un registro di dieci mesi per i nuotatori professionisti. È anche l’autore del libro di esercizi per l’allenamento mentale pubblicato di recente per i nuotatori esperti , Conquer the Pool: la guida definitiva di Swimmer ad una mentalità ad alte prestazioni .

Combina ricerca psicologica sportiva, fogli di lavoro e aneddoti ed esempi di passato e presente dell’Olimpo per dare ai nuotatori tutto ciò di cui hanno bisogno per conquistare il lato mentale di questo sport.

Pronto a portare la tua mentalità al livello successivo?

Clicca qui per saperne di più su Conquer the Pool