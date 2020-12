Noe Ponti Abbassa Il Suo Record Svizzero Nei 100 Farfalla 51.15

ROTTERDAM QUALIFICATION MEET (NED)

Noe Ponti non ci ha dato il tempo di riportare il record stabilito questa mattina durante le batterie di qualifica dei 100 metri farfalla maschili, che questa sera è ancora protagonista.

Nelle batterie dei 100 metri farfalla maschili, Noe Ponti aveva nuotato il nuovo Record Svizzero, fermando il crono a 51.24. Appena qualche ora fa, aveva soffiato il primato nazionale a Jeremy Desplanches.

In finale, nel tardo pomeriggio di oggi, realizza il suo nuovo personal best toccando la piastra in 51,15.

Gli split di Ponti di stamattina sono stati 24,42 e 26,82. La prestazione di stasera è stata invece la somma di un primo 50 a 24,28 ed una seconda vasca a 26,87.

Ponti è stato l’unico sub 52 della gara. Argento per Louis Croenenen con il tempo di 52.21. Croenenen questa mattina aveva stabilito il record nazionale del Belgio con il tempo di 52.10.

Noe Ponti, allenato da Massimo Meloni, nei 100 metri farfalla in vasca lunga aveva un primato personale prima delle gare a Rotterdam, di 52.60. Il tempo lo aveva nuotato durante i Campionati Italiani Assoluti del 2019. In un anno il 19enne in un anno è riuscito a migliorarsi di un secondo e mezzo.

Il record precedente a quello di stamattina, apparteneva invece a Jeremy Desplanches (52.28).

Noe Ponti ha nuotato in entrambe le sessioni un tempo inferiore a quello richiesto nella tabella A FINA, che è di 51.96.

A 19 anni conquista dunque di diritto la sua prima Olimpiade.