A Rotterdam Qualificazioni Olimpiche Dal 3 Al 6 Dicembre

ROTTERDAM QUALIFICATION MEET (NED)

Thursday, December 3rd – Sunday, December 6th

Zwemcentrum Rotterdam, Netherlands

LCM (50m)

Olympic Qualifier/European Championships Qualifier

Entries

Live Results

Live Stream

Il Rotterdam Qualification Meet (RQM) 2020 si svolgerà dal 3 al 6 Dicembre. Il meeting accoglierà nuotatori provenienti dai Paesi Bassi, Svizzera, Israele, Belgio, Austria.

La manifestazione, della durata di 4 giorni, rappresenta una gara di qualificazione olimpica, oltre che un’opportunità per i nuotatori di ottenere un potenziale posto nella rosa delle squadre dei rispettivi paesi ai Campionati Europei del 2021.

Il direttore tecnico della Royal Dutch Swimming Federation (KNZB), Andre Cats, ha dichiarato:

“Siamo molto soddisfatti dei nostri fedeli partner di Rotterdam, che rendono possibile l’organizzazione di questa competizione nonostante le difficili circostanze.

“E’ fantastico per i nostri migliori nuotatori quando possono gareggiare l’uno contro l’altro ad alto livello in una bellissima struttura sportiva. Siamo lieti di poter dare a tutti i nuotatori che si qualificano per il Campionato Europeo, le Olimpiadi o le Paraolimpiadi la possibilità di qualificarsi in una vera competizione con un forte campo di partecipanti. ”

Secondo le procedure di qualifica individuale alle Olimpiadi della Federazione danese, faranno parte della squadra olimpica gli atleti che hanno conquistato almeno il 12° posto ai Campionati Mondiali FINA 2019 di Gwangju.

Per loro, questo incontro è un’occasione per arricchire le gare alle quali parteciperanno ai Giochi di Tokyo.

I seguenti nuotatori olandesi rientrano in questa categoria: