National Level Swimmers Ke Liye Freestyle Sprint Workout

Is Workout Ka Ability Level Sr./Jr. National Level Ka Hai, Ye Workout Short Course Aur Long Course Pool Dono Ke Liye Design Kiya Gya Hai, Average Is Workout Ko Karne Me 120min Lagte Hai Or Is Workout Ki Total Distance 10100m Hai.

To Chaliye Shuru Karte Hai Aaj Ka Workout :-

Type: Sprint Freestyle Course: SC/LC Swimming Pool Duration: 120 + Minutes Distance: 10100m

Set Category Set Description Set Intervals Warm-Up 2000:- 500 Kick Fins Ke Sath(Normal)

500 Pull Karna Hai (Normal)

500 Swim Paddles Ke Sath (Moderate)

500 Regular Swimming Karni Hai Pre-Set 20X100s Apni Choice Ka Stroke Select Kar Skte Hai 1:45 Me Har Ek Sprint Main Set 100X50s Freestyle Sprint :45 Me Block Karne Ki Kosis Krna Hai (Time Ko Swimmer Ke Level Ke Hisab Se Adjust Kar Skte Hai) Drill 6X100s Free (6 Bar Repeat Karna Hai) 25pull, 25kick,50 Full Stroke) Warm-Down 500m Warm Down



