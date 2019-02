Nathan Adrian, autorizado a entrenarse bajo supervisión médica

El campeón olímpico Nathan Adrian anunció que fue autorizado a entrenarse, más allá de permanecer bajo estricta supervisión médica, después de someterse a fines de enero a una cirugía laparoscópica para tratar el cáncer testicular.

“Luego del encuentro con los médicos la semana pasada y revisando los resultados de la patología, determinamos que la mejor forma de progresar es una estricta supervisión. Yo tendré que afrontar muchos exámenes médicos durante los próximos años, y si todo va bien éstos irán disminuyendo y siendo cada vez más esporádicos”, redactó Adrian.

El camino es largo todavía, pero yo quise tomarme un momento para agradecerles a todos por su apoyo y cariño durante estos días. Sigo dando lo mejor de mí para volver a mi vida normal, pero ahora que tomé esta decisión creo que podemos avanzar un 100% sobre mis próximos objetivos dentro y fuera del agua”.

As I had mentioned above, this story is far from over and I have a lot more to tell about the whole thing. But for now it is almost noon and I need to go to practice where I belong 🏊 💪🏽. pic.twitter.com/Zxu5b24BWq

— Nathan Adrian (@Nathangadrian) February 18, 2019