Nachwuchs-, Spitzenathleten erhalten Kaderprämie von Sporthilfe

Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat schüttet im Dezember 3,5 Millionen Kaderprämie für 2018 aus. Davon werden rund 959 Athleten profitieren, die von der Deutschen Sporthilfe gefördert wreden. Dies gab die Deutsche Sporthilfe am 13.12. in einer Pressemitteilung bekannt.

(Auszüge aus der Pressemitteilung:)

Die geförderten Nachwuchs- und Spitzenathletinnen und -athleten erhalten im Dezember eine einmalige Zahlung in Höhe von 3.649,63 Euro. Die Empfänger der „Kaderprämie 2018“ sind Athleten aus dem Olympiakader (OK) und dem Perspektivkader (PK) der olympischen Spitzenverbände sowie die Athleten des Deutschen Behindertensportverbandes im A- und B-Kader, die jeweils nicht Inhaber von Sportförderstellen des Bundes und der Länder sind und deren Gesamteinkünfte im Kalenderjahr 2018 die Höhe von 45.000 Euro nicht überschreiten. In den vergangenen Wochen hatten die Athleten/innen die Möglichkeit, die Kaderprämie bei der Deutschen Sporthilfe zu beantragen, die Auszahlung erfolgt in den kommenden Tagen.