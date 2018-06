Monsoon Ke Sath Goa Ke Beach Par Swimming Karna Hua Khatarnak

Hello Guys Kaise Ho Ap Sab I Hope Sab Achhe He Honge To Doston Aj Ka Article Ek News Pe Based Hai To Ap Log Is News Ko Pura Jaroor Padhiyega Aur Apna Experience Bhi Jaroor Share Kariyega Comment Box Mai Taki Hum Apke Liye Isi Tereh Ke Aur Jo Log Humari Website Swimswam.Com/Hindi Pe First Time Visit Kr Rhe Hai Wo Please Humari Website Ko Subscribe Kerna Na Bhule Taki Hum Apke Liye Isi Tereh Ke Aur Swimming Related Articles Aur News La Sake. Ye Article Pranjal Pal Dwara Likha Gya Hai

Friday Ki Morning Se Pure State Mai Monsoon Ki Showers Ke Sath, State Ke Beach Jo Tourist Ke Liye Famous Place Hai, September Ke Last Tak Kisi Na Kisi Beach Ke Karen Swimming Aur Water Games Ke Liye Closed Kr Diye Gye Hai.

Drishti’s Ravi Shankar Ne Kha Hai Ki Goa Ke Various Me Medium And Heavy Rains Ke Karan, Unhone Monsoon Adviser Ko Force Kiya Hai Ki Beach Pe Visitors June Se September Tk Visit Na Kare.

Humne Goa Ke Sabhi Beach Pe Red Flags Lgaye Hue Hai Jiska Matlab Hai Ki Ye Jegah Swimming Ke Liye Safe Nhi Hai Yha Tak Ki Water Mai Bhi. Life Guard Ki Humari Team Whether Ki Situation Ki Monitoring Kr Rhi Hai. Unhone Kha Ki Team Ko Har Weather Mai Bhi Logo Ko Safe Rakhne Ke Liye Trained Kiya Jata Hai

Drishti Marine Ke Lagbhag 600 Life Guards South Goa Mai 22 Beaches Ki Monitoring Karte Hai.

