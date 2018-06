KHELO INDIA Me X-ray And MRI Scan Se Confirm Hogi Player Ki Age

Hello Guys Kaise Ho Ap Sab I Hope Sab Achhe He Honge To Doston Mai Aj Phir Ap Sab Ke Liye Ekdm Fresh Aur New Article Le Kr Aa Gya Hu I Hope Apko Ye Article Kafi Pasand Aay To Doston Aj Ka Article Ek News Pe Based Hai To Ap Log Is News Ko Pura Jaroor Padhiyega Aur Apna Experience Bhi Jaroor Share Kariyega Comment Box Mai Taki Hum Apke Liye Isi Tereh Ke Aur Jo Log Humari Website Swimswam.Com/Hindi Pe First Time Visit Kr Rhe Hai Wo Please Humari Website Ko Subscribe Kerna Na Bhule Taki Hum Apke Liye Isi Tereh Ke Aur Swimming Related Articles Aur News La Sake. Ye Article Pranjal Pal Dwara Likha Gya Hai

Central Game Department Ne Players Ki Age Se Related Fraud Rokne Ko Lekar Faisla Liya Hai. Pehli Bar Players Ki Age Ka Pta Legane Ke Liye X-Ray Or M.R.I Karaya Jayga Jisse Unki Actual Age Ka Pta Chal Sake. Iski Starting Khelo India Se Hogi Aur Usme Selected Hue 500 Players Ka X-Ray Or M.R.I Krakr Unki Actual Age Ka Pta Lagaya Jayga. Is Dauran Players Ki Or Se Unke Birth Certificate Or X-Ray Jaach Mai Age Mai Difference Milta Hai To Players Pe Action Liya Ja Sakta Hai. Whi Age Ki Jaach Ke Liye Radiologist, Orthopedics Or Medical Forensic Ki Appointment Bhi Start Kr Di Gyi Hai Players Ke Kam Age Ke Fraud Birth Certificates Bnwakar Khelne Ke Kafi Cases Samne A Chuke Hai Jinke Pehle Khelte Time Submit Keray Gye Certificates Se Match Karne Pr Ye Khulasa Hua Tha Aise Kafi Players Ko Ban Bhi Kiya Ja Chuka Hai Ab Tak. Purane Record Ko Nikalne Me Kafi Dikkat Hoti Hai Isliye Ye New System Khelo India Se Start Hoga. X-Ray And M.R.I. Scan Se Hath And Head Ki Haddiyo Se Player Ki Sahi Sahi Age Ka Pta Lgaya Ja Skta Hai. Mri Scan Ki Report Ko Khiladi Dwara Jma Kraye Gye Birth Certificate Se Match Krane Ke Baad Hi Game Me Participate Krne Ko Diya Jayega.

