Michael Phelps Ki Pre-Race Routine – Swimmers Ke Liye

Kaise Abhi Tak Ke Greatest Swimmer Ne Apne Biggest Performance Wale Din To Tyar Kiya ?

Chaliye Dekhte Hai Ki Michael Phelps Ke Race Day Routine Se Swimmers Kya Kya Sikh Skte Hai.

Race Day Ki Morning Jyadatar Excitement Ke Sath Hoti Hai. Swimmers Ne Practice Me Kitna Hard Work Kiya Hai, Kitne 400 Ke Pull Ke Sets Kiye Hai Kitne Timed Kick Sets Kiye Hai, Inn Sab Hard Work Ka Results Swimmer Ko Race Day Ke Din Milta Hai.

Race Ke Din Agar Best Results Hasil Krna Hai To Ek Positive Thought Ke Sath Swimmers Ko Sirf Apne Goal Par Ho Focus Krna Pdega. Swimmer Ke Agal Bgal Kya Chal Rha Hai Usse Swimmer Ki Performance Par Koi Effect Na Pde Is Baat Ka Dhyan Swimmer Ke Parents And Swimmer Ko Khud Bhi Rkhna Hota Hai.

Abhi Tak Ke Greatest Swimmer Michael Phelps Ke Liye Pre-Race Routine Unke Liye Ek Pressure Se Niklne Ka Fundamental Tha, Michael Iski Help Se Khud Ko Control Rkhte And Pressure Me Bhi Ekdam Shant Rhte. Iske Sath Hi Wo Apni Performance Par Or Jyada Focused Rhte The.

Michael Ki Race Day Routine Kaise Rhti Thi, Ayiye Dekhte Hai:

Michael Phelps Ki Race Day Routine

Charles Duhigg Ki Book The Power Of Habit (Amazon) Me Unhone Race Day Routine Ko Outline Krte Hue Btaya Hai Jab Phelps Ne Apne Beijing Me Remarkable 8 Gold Medal Jeete The.

Khud Ko Fuel Karne Ke Liye Phelps Apne Competition Ke Har Ek Din Ko Waise Hi Treat Krte Jaise Wo Race Day Ho, Breakfast Of Egg, Oatmeal And Four Energy Shakes Inn Sab Ke Sath Wo Apne Har Din Ki Shuruwat Krte The.

Jab Micheal Pool Par Jate The To Same Warm-Up Har Roj Karte The Jaise Arms,Back,Chest, Ankels, Hamstrings – Inn Sabko Wo Ek Ke Baad Ek Check Krke Systematically Target Krte And Khud Ko Ready Krte The.

Unki Meet Warm-Up Har Din Same Hi Hua Krti Thi. Michael Pool Me 800m Swim Se Start Krte The, Uske Baad 600 Kick Krte Taki Unke Leg Achi Tarah Warm-Up Ho Jaye Uske Baad 400 Pull, 200 Drill And Uske Baad Race Pace Ke Sath 25m Ke Kuch Sets Lgate The Jisse Unka Nervous System Active Ho Jaye.

Jab Wo Pool Se Bahar Aate To Wo Apne Headphone Laga Kar Apne Favorite Tunes Ko Sunte Jaise Athens 2004 Me Phelps Ka Favorite Song Eminem Ka “Till I Collapse” Tha, Bejing Me Unhone Jay Z, Lil Wayne And Kuch Good Old Fashioned Edm Ka Mix Unhone Suna Tha.

Ye Approach Kafi Simple Thi, Iska Purpose Clear Tha Ki Phelps Ko Ek Sense Of Control Dena Hai, Ek Procedure Ko Follow Karne Ke Baad Phelps Khud Ko Itna Alag Kar Lete The Jisse Unko Iss Baat Ki Koi Fikr Nahi Hoti Thi Ki Unke Agal Bagal Kya Chal Rha Hota Tha, And Isse Wo Apne Aim Par Puri Tarah Se Focus Kar Pate The.

Phelps Ke Long Time Coach Bob Bowman Ne Kafi Pahle Hi Phelps Ke Andar Ke Talent Ko Smjh Liya Tha And Ye Bhi Jaan Liya Tha Ki Strong Mental Habit Phelps Ke Liye Ek Game Changer Ka Kaam Karegi.

“Bowman Ne Phelps Ko Calm Rhne Ke Liye Ek Series Od Behaviors Design Kiya Tha Jissko Phelps Apni Har Race Ke Pahle Use Kar Sakte The,Aisa Sports Jaha Milliseconds Ne Victory Hasil Ki Ja Skti Hai Waha Ye Sets Of Behavior Kafi Advantage De Skte Hai.”

Phelps Behind The Blocks

Michael Phelps Ki 2009 Me Publish Hui Auto-Biography “No Limits” (Amazon) — Jaha Unhone Apni Bejing Ki Performance Ke Bare Me Kafi Sari Baate Btayi Hai. And Jab Wo Race Nai Kar Rhe Hote The To Wo Kya Routine Follow Karte The Isko Bhi Kafi Acche Tarike Se Book Me Explain Kiya Hai.

Beijing Olympics Ke First Day Phelps Ke Samne 2 Big Races Thi – 400m Im Jisme Wo World Record Holder The And 4*100m Freestyle Relay.

Phelps Ne 400m Im Ke Final Ko Describe Krte Hue Btaya:

“Jab Ham Block Ke Peeche Jate The To Mai Hmesa Ek Chiz Karta Tha, Mai Apne Legs Ko Block Par Krke Stretched Krta Tha, Two Different Stretch, Phli Straight-Leg Stretch And Dusri Bent Knee Jisme Left Leg Phle. Mai Apne Right Headphone Ko Hta Deta Tha, Jab Mera Name Bulaya Jata Tha To Mai Apna Left Headphone Bhi Hta Deta Tha And Apna Praka Bhi Utar Deta Tha, Ye Mera Routine Tha Ki Mai Block Ke Left Side Me Khda Ho Jata Tha And Usi Side Se Block Par Chadhta Tha.”

Jab Phelps Block Par Jate The Wo Kuch Aisa Karte The Jo Unka Har Swim Fan Smjh Skta Tha – “The Double Arm Swing Behing The Back”.

Kuch Jo Mante Hai Ki Ye Distracting Hai Ya Ye Bad Sportsmanship Hai, Phelps Khte Hai:

“Ye Sirf Ek Routine Hai, Mera Routine. Ye Routine Hai Jo Maine Abhi Tak Follow Kri Hai. Mai Ise Nahi Change Krne Wala.”

Kaise Aap Apna Pre-Race Routine Bna Skte Hai

Aap Yahi Soch Rhe Honge Ki Ye To Kafi Sara Stuff Hai Lekin Apka Race Day/Pre-Race Routine Ko Har Moment Par Itna Detail Hone Ki Koi Jrurat Nahi Hai, Sirf Kuch Bate Jisse Apko Confidence Mile And Calm Rhna. Ye Chiz Apke Race Day And Pre Race Day Routine Ko Kafi Asan Bna Dengi.

Kuch Jruri Baate:

Pool Me Warm-Up Krna Ek Chiz Hoti Hai Lekin Pre-Race Routine Ko Tyar Krne Ke Liye Mental Preparation Bhi Ek Hissa Hona Chahiye, Jaise Race Shuru Hone Ke Phle 10 Min Apni Eyes Close Karke Apni Race Ke Bare Me Sochna And Ek Outline Draw Krna Ki Race Ko Kis Tarike Se Swim Krna Hai, Kis Jagah Par Pace Ko Increase Krna Hai Turn, Starts Sabko Visualize Krke Mentally Prepare Hona. Ya Fir Khud Se Baat Krna And Motivate Krna.

Past Ki Kuch Aisi Race Apne Kri Hongi Jo Aapke Liye Behad Special Hai Aap Us Race Ko Yaad Kar Ke Bhi Khud Ko Race-Day Ke Liye Tyar Kar Skte Hai Jisse Apko Apni Best Performance Dene Me Kafi Help Milegi.

