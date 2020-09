Matsumoto Personal Best Nei 100 Farfalla Ai Campionati Categoria

CAMPIONATI DI CATEGORIA PER PREFETTURE

Sunday, September 13th

Chiba International Swimming Pool

LCM (50m)

Results (in Japanese)

In Giappone, si sta concludendo il Campionato Juniores. Come vi abbiamo riportato ad Agosto, la 43a National Junior Olympic Cup, si è svolta in 47 prefetture, a causa delle restrizioni dovete alle misure di prevenzione per il coronavirus.

La manifestazione che si è svolta ieri Chiba rappresenta uno di questi concentramenti.

Katsuhiro Matsumoto medaglia d’argento ai Campionati del Mondo del 2019 nei 200 stile libero maschili, ha gareggiato nei 400 m stile libero e nei 100 metri farfalla. Nei 400, Matsumoto ha conquistato l’oro con il tempo di 3:52.95. Il crono è di circa 2 secondi più alto del suo PB, il 3:50.92 registrato al Japan Swim 2019. Matsumoto detiene il record nazionale giapponese dei 400 metri stile libero in vasca corta, con il tempo di 3:37.94.

Nei 100 metri farfalla, invece, Matsumoto ha nuotato il suo primato personale di sempre, chiudendo in 52,49. Vi è però da sottolineare che l’ultima gara ufficiale in questa distanza risale al 2014, quando il giapponese aveva 17 anni. In quella occasione nuotò il tempo di 56.06.

Dopo la gara, Matsumoto ha dichiarato:

“Se sei più in forma al di fuori dello stile libero, sarai più concentrato sul nuoto nel suo complesso. Penso che proverò a mirare un po’ alla farfalla”.

In un’intervista esclusiva rilasciata il mese scorso alla collega Retta Race, Matsumoto dichiarò che i suoi obiettivi sono i 100 e i 200 metri stile libero. Queste gare le preparerà in vista del Japan Swim del 2021. L’incontro rappresenterà per i Giapponesi l’unica opportunità di qualificazione per le Olimpiadi di Tokyo.

CAMPIONATI DI CATEGORIA GIAPPONE

Le varie manifestazioni regionali si svolgeranno a partire da sabato 18 Luglio 2020. Dureranno fino a mercoledì 30 Settembre 2020.

Come in passato, i nuotatori sono suddivisi in fasce d’età.

10 anni in su

11-12

13-14

15-16

“campionato”, con età stabilita a partire dal 22 agosto di quest’anno.

Una volta che tutte le gare saranno concluse, i tempi raccolti nelle 47 prefetture saranno classificati virtualmente. I tempi nuotati saranno comunque validi come tempi di qualificazione per ulteriori incontri nazionali.