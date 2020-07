In Giappone Campionati Juniores Su Base Regionale Come In Italia

In Giappone, la Federazione nuoto (JASF) ha pubblicato il programma per la prima gara dopo il blocco causato dal coronavirus.

La 43a National Junior Olympic Cup, ospita i nuotatori delle scuole medie e superiori in 47 prefetture. Di solito si svolge in un unico luogo centrale secondo il formato tradizionale. Tuttavia il programma è stato cambiato a causa delle misure sul distanziamento sociale ed altre restrizioni legate al coronavirus. La JASF svolgerà la competizione per durante una serie di settimane. Ogni Prefettura ospiterà la propria edizione della competizione.

DATE

Le varie manifestazioni regionali si svolgeranno a partire da sabato 18 Luglio 2020. Dureranno fino a mercoledì 30 Settembre 2020.

Come in passato, i nuotatori sono suddivisi in fasce d’età.

10 anni in su

11-12

13-14

15-16

“campionato”, con età stabilita a partire dal 22 agosto di quest’anno.

Una volta che tutte le gare saranno concluse, i tempi raccolti nelle 47 prefetture saranno classificati virtualmente. I tempi nuotati saranno comunque validi come tempi di qualificazione per ulteriori incontri nazionali.

I protocolli relativi al documento precedentemente pubblicato dalla JASF sullo svolgimento di competizioni nazionali possono essere trovati qui.

Il piano del Giappone per lo svolgimento dei campionati nazionali su base regionale è simile a quello che anche l’Italia sta per intraprendere. La Federazione Italiana Nuoto ha infatti stabilito che i Campionati Italiani di Categoria saranno gestiti dai Comitati Regionali. La manifestazione si svolgerà in vasca di 50 metri e seguirà il programma gare del Campionato Italiano di Categoria.

I Campionati Italiani Juniores si svolgeranno dal 20 luglio all’8 agosto. Si terranno in diverse località regionali per rispettare il regolamento di distanziamento sociale, con i Comitati Regionali che supervisioneranno l’intera manifestazione.