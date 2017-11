Marius Kusch mit zweiten Plätzen beim Swimmeeting in Bozen

Am ersten Tag des Swimmeetings in Bozen, Italien, kam der extra aus den USA angereiste Marius Kusch auf der 25 m Bahn mit zweiten Plätzen über 100 m Freistil in 48,85 (PB 47,27), 50 m Schmetterling in 23,71 (PB 23,39) und einem dritten Platz über 100 m Lagen in persönlicher Bestzeit von 54,98 auf das Podium.

Andreas Wiesner, der für die Stadtwerke München startet, belegte den dritten Platz über 100 m Rücken in 53,87 Sekunden (PB 52,33) und den achten Platz über 100 m Lagen in 56,31 (PB 55,04).

Jedes Jahr Topschwimmer aus der ganzen Welt zu dem Wettkampf an. Nachfolgend eine Zusammenfassung des ersten Renntages, Pressemitteilung des Veranstalters:

“Italiens Spitzenathleten haben am ersten Tag sieben von zehn Rennen gewonnen. Herausragend war Routinier Fabio Scozzoli. Der 29-Jährige schaffte heute Nachmittag in der voll besetzten Halle zwei Siege. Damit hält Scozzoli jetzt in Bozen schon bei 14 Siegen insgesamt in seiner Karriere. Über 50 m Brust stellte Scozzoli zudem einen neuen Meetingrekord auf. In 26,21 Sekunden war der ehemalige Europameister und VizeWeltmeister 0,39 Sekunden schneller als bei seinem Sieg im letzten Jahr. Zum Abschluss des ersten Tages gewann Scozzoli auch noch zum ersten Mal in Bozen die 100 m Lagen. In 54,61 Sekunden verwies er in einem spannenden Duell Simone Sabbioni in 54,81 auf Platz zwei. Marco Orsi hatte im letzten Augenblick auf einen Start verzichtet. Der Publikumsliebling hatte zum Auftakt des Tages die 100 m Freistil in 48,49 Sekunden vor dem Deutschen Marius Kusch (48,85) gewonnen und seinen elften Sieg insgesamt in Bozen gefeiert. Scozzoli hält in Bozen jetzt bei insgesamt 14 Siegen.

Den zweiten Meetingrekord am ersten Tag stellte Kira Toussaint auf. Die Holländerin drückte ihren eigenen Meetingrekord aus dem Jahre 2015 über 100 m Rücken um 0,04 Sekunden auf 58,16 und siegt vor Margherita Panziera (58,48). Toussaint feierte ebenso wie Scozzoli zwei Siege am Samstag. Zum Auftakt hatte sie auch die 100 m Freistil in 54,10 Sekunden für sich entschieden und Aglaia Pezzato in 54,59 auf Platz zwei verwiesen.

Über 50 m Brust der Frauen siegte Martina Carraro in 31,02 Sekunden vor Ilaria Scarcella (31,51). Lokalmatadorin Lisa Fissneider hatte wegen Problemen im erst im August operierten linken Knie auf einen Start verzichten müssen. Dafür feierte mit Laura Letrari die zweite Lokalmatadorin in Bozen ihren insgesamt sechsten Sieg am Pfarrhof. Letrari gewann zum vierten Mal insgesamt in 1.00,78 Minuten die 100 m Lagen knapp vor Amit Ivri (1.01,18) aus Israel, nachdem sie erst am Freitag von einem dreiwöchigen Trainingslager aus Schnals nach Bozen gekommen war.

Über 100 m der Rücken der Männer siegte Matteo Milli in 52,37 Sekunden vor Italienrekordhalter Simone Sabbioni (52,48). Über 50 m Delfin holte sich Favorit Matteo Rivolta den Sieg in 23,69 Sekunden hauchdünn vor Marius Kusch (23,71). Am Sonntag will sich Rivolta den Meetingrekord über 100 m Delfin in Bozen holen, den Mario Todorovic seit 2009 in 50,80 Sekunden hält. Über 50 m Delfin der Frauen siegte Staffel-Vizeweltmeisterin Kendyl Lee Stewart aus den USA in 26,23 vor Elena Di Liddo (26,52).”