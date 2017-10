Lorenzo Zazzeri: il nuotatore Artista

La pittura per me è il miglior modo per esprimere le mie emozioni e farle fruire alle persone. È anche un modo per staccare dalla vita stressante del nuoto e delle competizioni. La pittura, come il nuoto, la vivo come una sfida con me stesso e con le mie capacità. Riprodurre un particolare nel miglior modo possibile o vedere fino a che punto può spingersi la mia creatività è una cosa che mi eccita. Possiamo dire che mi piacciono le sfide e la mia vita è un po’ tutta una sfida con me stesso