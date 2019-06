L’Olimpionico Australiano James Magnussen Si Ritira Dal Nuoto

Il due volte campione del mondo James Magnussen ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dalle competizioni.

L’annuncio è avvenuto attraverso un comunicato stampa della Federazione Australiana.

“Mi sono preso il tempo per prendere la decisione migliore per me. Volevo essere sicuro di essere nella mia miglior forma mentale e fisica prima di annunciare il mio ritiro”.

Queste le parole di Magnussen, che continua:

“A 28 anni sento che avrei potuto fare un’altra Olimpiade. Ma con gli alti standard a cui mi sono attenuto negli anni e le grandi aspettative che ho, credo che ora sia il momento giusto per allontanarmi da questo sport”.

Magnussen ha vinto la medaglia d’oro nei 100 metri stile libero ai Campionati del Mondo nel 2011 e nel 2013. E’ diventato il primo uomo australiano a vincere un titolo mondiale in quella gara.

Alle Olimpiadi di Londra nel 2012 conquistò l’argento nei 100 metri stile libero. Toccò la piastra ad un solo centesimo di secondo dalla medaglia d’oro, Nathan Adrian.

Dopo diverse medaglie d’oro ai Giochi del Commonwealth a Glasgow nel 2014, ha subito un intervento chirurgico alla spalla nel 2015.

Nel 2016 vince il bronzo alle Olimpiadi di Rio De Janeiro con la staffetta 4×100 stile libero australiana.

Magnussen ha concluso il 2017 come il quarto australiano più veloce nei 100m stile libero (48,68), ed il terzo più veloce nei 50 metri stile libero (21,98).

Il Comunicato

Magnussen dichiara:

“Attraverso il nuoto ho fatto amicizie che mi rimarranno a vita. Ho creato ricordi che custodirò per sempre. Le persone con cui ho lavorato quotidianamente sono state la mia fonte di motivazione e ispirazione”.

Poi Magnussen nel comunicato si rivolge ai suoi allenatori:

“Ai miei allenatori Mitch e Lach Falvey, Brant Best e Michael Mullens, avete formato non solo il nuotatore che sono, ma anche l’uomo che sono. Ognuno di voi è stato un mentore per me. Mi avete aiutato a navigare tra gli alti e i bassi. Sono sempre grato di avervi avuto nella mia vita. So che non sarei stato in grado di raggiungere ciò che ho fatto senza il vostro contributo”.

Riportato in inglese da Torrey Hart