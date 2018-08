L’Italia Vincente Del Nuoto-Record E Medaglie Agli Europei Paralimpici

CAMPIONATI EUROPEI NUOTO PARALIMPICO

Dublino 13/19 Agosto

National Aquatic Centre

Trentacinque medaglie in tre giorni di gare.

Questo storico traguardo è stato raggiunto dalla Nazionale italiana di Nuoto Paralimpico.

L’Italia senza piscine e senza spazi acqua.

Il paese in cui l’ora di educazione fisica nelle scuole è relegata a ricreazione.

L’Italia senza infrastrutture, con palestre scolastiche fatiscenti ed obsolete. Dove i genitori devono ridurre il proprio orario di lavoro per portare i figli agli allenamenti.

Questa stessa Italia fatta anche di ragazzi che pur di inseguire un sogno rinunciano a vivere come i loro coetanei. Poche feste, sveglie alle cinque di mattina e poi su e giù con la compagnia di una striscia nera.

Nella nazionale di nuoto paralimpico ci sono studenti universitari, impiegati, funzionari di banca. C’è un medico chirurgo che si ritaglia le ore di allenamento tra un’operazione ed un turno in pronto soccorso. C’è la fashion blogger che dal suo blog suggerisce alle ragazze sulla sedia a rotelle come essere sensuali e scegliere il giusto outfit. Vi ‘è lo spaccato di quella Italia che non si arrende al facile lamento ma lotta, vive di sport e per le sport, contro i se e i ma.

Sono italiani che le barriere architettoniche le sfondano a suon di bracciate, che contro le difficoltà hanno deciso di uscire e di nuotare.

Il resto del mondo sta a guardare, perché gli italiani si ergono sul gradino più alto, intonano l’inno nazionale, stabiliscono record che altri, nel resto del pianeta, cercheranno di abbattere.

A Glasgow l’Italia ha lasciato tutti a bocca aperta, vincendo e convincendo anche i più scettici.

In Irlanda, a Dublino, il nuoto paralimpico azzurro scrive un pezzo di storia moderna. La storia si scrive e si racconta anche con lo sport e questa è una delle pagine più belle di sempre.

RECORD DEL MONDO

Carlotta Gilli, atleta Rari Nantes Torino/Fiamme Oro abbassa il suo Record del mondo nei 200 metri misti. Il tempo di 2:22.12 abbassa di oltre un secondo il precedente. La Gilli lo aveva stabilito in 2:13.62 durante le World Series a Berlino nel 2017.

Il ritorno di MORLACCHI

Federico Morlacchi (Pol.Ha Varese) vanta nel suo Palmarès ben sette medaglie paralimpiche di cui una d’oro. Due volte campione mondiale e dieci volte campione europeo. Nel Novembre 2013, Federico Morlacchi è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per i successi sportivi ottenuti e nel dicembre 2016 Commendatore Ordine al merito della Repubblica Italiana.

Torna sul gradino più alto del podio laureandosi Campione Europeo dei 100 mt farfalla S9 con il tempo di 1:00.11.

Accanto a lui Simone Barlaam festeggia con la medaglia d’argento al collo.

100 metri rana maschili sb4

BOCCIARDO Francesco 1:48.16 FUHRER Stephan 1:54.36 ANDRYSEK Petr

Conquista l’oro e dedica la medaglia alla sua Genova. Francesco Bocciardo tocca la piastra ed indica il cielo, rivolgendo il pensiero alle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova del 14 Agosto.

“Quest’oro per me ha un significato particolare. Dopo quello che è accaduto a Genova mi sembra un atto dovuto dedicarlo alla mia città. Alle vittime e ai loro familiari. Genova ce la farà anche questa volta a rialzarsi”.

La nazionale ha gareggiato con un segno nero al braccio, simbolo di lutto e solidarietà verso la città di Genova.

50 MT RANA MASCHILI SB3

MORELLI Efrem 49.03 DADAON Ami Omer 55.06 ERNHOFER Andreas

Efrem Morelli è il veterano della squadra. Trentanove anni, ha partecipato a ben tre Paralimpiadi, conquistando la medaglia di bronzo a Rio De Janeiro nel 2016 nei 50 metri rana cat. sb3.

Ieri sera ha conquistato il titolo europeo lasciando il vuoto dietro di sé.

50 mt rana femminili SB3

TRIMI Arjola 1:04.48 MICKOVA Dominika 1:07.89 SVIDERSKA Olga 1:12.23

Carrelata di medaglie d’oro che non accenna a fermarsi. Arjola Trimi dopo un periodo fuori dalle corsie per motivi fisici, torna Coe ci aveva lasciati: vincendo. In tre giorni l’atleta Pohla Varese ha già messo al collo due medaglie d’oro, un argento ed un bronzo.

100 rana maschili SB5

DOLFIN Marco Maria 1:43.29 KOMAROV Oleksandr 1:51.53 CARCAMO ARANA 1:56.41

Marco Dolfin medico ortopedico di Torino non ha deluso le aspettative del folto gruppo di sostenitori volati a Dublino. Titolo europeo nei 100 mt rana con il tempo di 1:43.29. Guadagna la medaglia d’oro grazie alla progressione nella vasca di ritorno. Ha dichiarato dopo la gara di aver dato il massimo per mantenere una promessa da papà. Ai suoi due gemelli aveva promesso la medaglia.

IL MEDAGLIERE

ORI

Francesco Bocciardo 100 rana maschili

100 rana maschili Stefano Raimondi 100m rana maschili SB9

100m rana maschili SB9 Federico Morlacchi 100m farfalla maschili S9

100m farfalla maschili S9 Simone Barlaam 100 metri stile libero maschile S9

100 metri stile libero maschile S9 Francesco Bocciardo 200m stile libero maschile S5

200m stile libero maschile S5 Staffetta 4×100 stile libero mashile

Efrem Morelli 50 rana maschile SB3

50 rana maschile SB3 Vincenzo Boni 50 stile libero maschile S3

50 stile libero maschile S3 Carlotta Gilli 200 misti femminili SM13

200 misti femminili SM13 Xenia Francesca Palazzo 200m misti femminili SM8

200m misti femminili SM8 Arjola Trimi 50 stile libero femminile S4

50 stile libero femminile S4 Arjola Trimi 50 metri rana femminili SB3

ARGENTI

Stefano Raimondi 100m dorso maschili S10

100m dorso maschili S10 Marco Dolfin 100m rana maschili SB5

100m rana maschili SB5 Simone Barlaam 100m farfalla S9

100m farfalla S9 Antonio Fantin 200mt stile libero maschili S5

200mt stile libero maschili S5 Salvatore Urso 400 mt stile libero maschili S11

400 mt stile libero maschili S11 Gioele Ciampricotti 400 400m stile libero maschili S8

400 400m stile libero maschili S8 Antonio Fantin 50m dorso maschili S5

50m dorso maschili S5 Giulia Ghiretti 100m rana femminili SB4

100m rana femminili SB4 Monica Boggioni 200 mt stile libero femminile S5

200 mt stile libero femminile S5 Cecilia Camellini 400mt stile libero femminile S11

400mt stile libero femminile S11 Xenia Francesca Palazzo 50m stile libero femminile S8

50m stile libero femminile S8 Staffetta 4×50 mista mista

BRONZI

Riccardo Menciotti 100 m rana maschili S10

100 m rana maschili S10 Federico Morlacchi 100 mt stile libero maschili S9

100 mt stile libero maschili S9 Stefano Raimondi 400mt stile libero maschili S10

400mt stile libero maschili S10 Francesco Bettella 50m dorso S2

50m dorso S2 Monica Boggioni 100m rana SB4

100m rana SB4 Arjola Trimi 200 stile libero femminile S5

200 stile libero femminile S5 Martina Rabbolini 400m stile libero femminile S11

400m stile libero femminile S11 Alessia Berra 400mt stile libero femminile S12

400mt stile libero femminile S12 Monica Boggioni 50m dorso femminile S5

50m dorso femminile S5 Alessia Berra 50m stile libero femminile S12

