L’Irlandese Robbie Powell Positivo A Test Antidoping 1 Anno Sospensione

Robbie Powell è un atleta 20enne irlandese, tra i più promettenti del paese.

Nonostante Powell avesse il terzo miglior tempo nelle gare dei 50/100 e 200 metri stile libero, non risultava negli iscritti dei Trials Olimpici. Gli Irish Open Championship sarebbero dovuti iniziare il 1 aprile 2020.

Ora, due mesi dopo sappiamo il perché. In un test di controllo antidoping fuori gara del 28 novembre 2019, Powell ha fornito un campione, risultato positivo alla presenza di una sostanza proibita, il Clostebol. Il Clostebol è elencato nella categoria degli agenti anabolizzanti vietati, secondo la World Anti-Doping Agency (WADA).

La Federazione Irlandese ha pubblicato oggi un comunicato stampa dove afferma che Powell avrebbe usato una crema topica contenete la sostanza senza esserne a conoscenza.

Swim Ireland ha lavorato e collaborato pienamente con Sport Ireland durante tutto questo processo, così come Robert. In qualità di organo direttivo nazionale per gli sport acquatici in Irlanda, prendiamo molto seriamente tutti i reati di doping. Ci troviamo tutti in una situazione estremamente deludente con questo caso. Notiamo che in questo caso non vi è colpa o negligenza significativa e la sanzione comminata riflette questo”.

Powell ha accettato un periodo dissensione dall’attività agonistica di un anno a partire dal 28 novembre 2019.

Robbie Powell è stato membro della staffetta 4x200m stile libero maschile irlandese. Ai Campionati del Mondo di Gwangju del 2019 stabilì il record nazionale.

Nelle due precedenti edizioni degli Irish Open si è piazzato tra i primi 3 dei 50m, 100m e 200m stile libero.