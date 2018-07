L’Estate Diversa Dei Nuotatori Ho camminato anche stamattina lungo le mattonelle bianche del bordo vasca. Il parcheggio era vuoto, ho scorto anche oggi il…

Open di Francia: Charlotte Bonnet Scatenata, Fratus Ancora sub 22″ OPEN DI FRANCIA 2018 – CHARTRES Sabato 7 Luglio – Domenica 8 luglio Vasca Lunga risultati Originariamente riportato da Loretta…

Zips Kick Off 2019 Recruiting with Verbals from Rachel Schiffli and Alyssa Riker Indiana’s Rachel Schiffli and Michigan’s Alyssa Riker have announced their verbal commitments to the University of Akron’s class of 2023….

Auburn Scores Verbal Commitment from OK State Record-holder Hanna Newby Hanna Newby, a USA Swimming Scholastic All-American from American Energy Swim Club and Bishop McGuinness Catholic High School, has verbally committed to Auburn University for the 2019-20 season and beyond.