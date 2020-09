La Traversata Canale della Manica Di Andrea Oriana “Un Viaggio Lungo 3 Anni”

La traversata del Canale della Manica ha il sapore di un’impresa da eroi. Il canale separa l’isola della Gran Bretagna dall’Europa continentale e collega il mare del Nord all’oceano Atlantico. È lungo circa 560 km. La sua larghezza varia da un massimo di 240 a un minimo di 34 km. La larghezza minima separa la città inglese di Dover da quella francese di Audinghen.

Molti sostengono che la prima persona ad attraversare la Manica a nuoto sia stato Matthew Webb nel 1875, ma la FIN e il CONI avvalorano invece la tesi che il primo attraversatore della manica a nuoto sia stato l’italiano Giovan Maria Salati, soldato napoleonico prigioniero degli inglesi, nel 1817.

Il 2 Settembre, l’italiano Andrea Oriana ha conquistato il canale inglese. Come lui stesso ha confermato a SwimSwam Italia:

“è stato un viaggio lungo tre anni. Forse è proprio questo che ha reso tutto così speciale ed indimenticabile”. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto e chi ha fatto il tifo per me. Non mi aspettavo tanto affetto, ne sono davvero felice.

Andrea Ha tentato la traversata nel 2018 e nel 2019. Nel 2018, dopo aver percorso 33 km fu costretto al ritiro dalle condizioni del mare. Il mare si era opposto al raggiungimento dell’obiettivo del nuotatore Lecchese anche nel 2019, quando non riuscì nemmeno a partire dalla costa francese.

Il terzo tentativo è stato quello decisivo.

Andrea Oriana ha completato la traversata del canale della Manica in 10 ore e 19 minuti, stabilendo il nuovo record italiano. Il primato precedente apparteneva a Thomas Ladurner che aveva raggiunto la terra inglese in 11 ore e 4 minuti.

“Le acque libere mi hanno rapito. Quando nuotavo in piscina non pensavo di poter essere così attratto dal mare. E’ bastato provarci e quella sensazione di libertà estrema, l’essere lì soltanto con i miei pensieri è qualcosa che quando la provi non riesci più ad abbandonarla. I ritmi della piscina sono intensi e veloci. Il mare ti detta il suo ritmo. E’ sentirsi un tutt’uno con qualcosa di più grande di noi”

ANDREA ORIANA

Ex atleta azzurro, specializzato nello stile farfalla. E’ stato campione italiano 12 volte nei 200 metri e 3 volte nei 100 metri farfalla. Nella distanza più lunga ha stabilito due record italiani assoluti in vasca lunga e due in vasca corta. Nel 1994 ha debuttato nella nazionale maggiore ai Campionati del Mondo di Roma. Vanta anche due partecipazioni ai Campionati Europei in vasca lunga, due alle Universiadi ed una finale ai Campionati Europei in vasca corta del 2001.

Ha anche partecipato alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996.