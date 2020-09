Michael Phelps Lancia I Suoi Corsi Di Nuoto On Line Su The Skills

Michael Phelps Insegna nuoto on line su The Skills

Questa settimana è stata lanciata una nuova piattaforma educativa online che offre alle persone comuni la possibilità di imparare dal meglio dello sport, compreso l’olimpionico più decorato di tutti i tempi, l’americano Michael Phelps.

Intitolata The Skills, la piattaforma conduce corsi on-demand via computer o smartphone. I video corsi sono accessibili tramite sottoscrizione di abbonamenti a pagamento. Le tariffe partono da 69 dollari all’anno. Tra le altre stelle incluse nell’elenco degli istruttori c’è anche l’asso del tennis Maria Sharapova. La sessione del football è invece affidata a Larry Fitzgerald, mentre la medaglia olimpica Kerri Walsh-Jennings si occuperà di pallavolo.

Per Phelps in particolare, il sito web di The Skills recita “coming soon” per i suoi corsi. La descrizione del corso è la seguente:

In questo corso, ascolterete e imparerete da Michael stesso. Imparerete tutto. Dai fondamenti del nuoto, compresi i quattro stili agonistici, le partenze e le virate, fino alle tecniche più avanzate come la strategia del pacing. Conoscerete anche Michael a livello personale, mentre vi parlerà di alcune delle sue lezioni di vita preferite.

Michael Phelps è l’olimpionico più decorato della storia, con il maggior numero di medaglie olimpiche conquistate (28). Di queste 28, 23 sono d’oro, 16 individuali e 12 in staffetta.

A Pechino 2008 raggiunse il più alto numero di medaglie d’oro vinte da un atleta in una singola edizione dei Giochi. Con 8 ori superò il precedente primato di Mark Spitz a Monaco di Baviera nel 1972. Con quell’impresa eguagliò anche il record di medaglie in una singola edizione (8, ottenuto già in precedenza ad Atene 2004) e di medaglie d’oro individuali. Ha inoltre eguagliato il record di 4 ori consecutivi nei 200 m misti.