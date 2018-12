Per gentile concessione di Gary Hall Sr., dieci volte record mondiale, atleta Olimpico, allenatore e co-fondatore del Race Club .

La rana di Adam Peaty e Lilly King è la nuova rana.

Si potrebbe chiamare un rana alto numero di ottani, ed è una tecnica potente per il 50 e 100 rana.

Questo nuovo modo di nuotare a rana ha un’alta velocità di frequenza, che non equivale necessariamente ad avere velocità.

E ‘abbastanza facile far girare gambe e braccia sprecando un sacco di energia senza riuscire ad ottenere molto in termini di velocità.

La Rana è lo stile più sensibile al ritmo. E’ richiesto il lavoro di anca, caviglie, colonna vertebrale.

Per fare bene le gambe e le braccia non devono mai stare a riposo.

Per tutti questi motivi, la rana è lo stile più difficile da insegnare ed imparare.

Lilly e Adam hanno molte cose in comune nella loro tecnica rana.

Entrambi i nuotatori sono molto forti nella spinta e nella gambata.

Utilizzano la parte superiore del corpo e la testa in maniera efficiente ed hanno molta velocità nelle gambe.

Per avere una spinta potente è utile avere flessibilità lombare e delle caviglie.

La flessibilità della caviglia aiuta il ranista a spingere con il collo del piede una superficie maggiore di acqua, con conseguente maggiore propulsione.

Avere flessibilità lombare consente di sollevare le spalle fuori dall’acqua, pur mantenendo le gambe rivolte all’indietro. La tempistica della caduta in acqua della parte superiore del corpo diventa fondamentale. Infatti, quando la parte superiore del corpo entra in acqua c’è un momento in cui l’energia cinetica della parte superiore del corpo va a zero. Qui entra in gioco la gambata veloce.

Recentemente, utilizzando la tecnologia del Misuratore di pressione al The Race Club, abbiamo misurato la forza sulle mani del ranista croato, Nikolas Obravac.

Abbiamo aumentato i suoi cicli di nuotata da 53 a 57 al minuto e l’elevazione delle spalle del 9%.

I risultati dicono che la pressione di spinta della mano destra è aumentata del 9%, mentre quella della mano sinistra del 7%.

A breve tutti i risultati sul website.

Per sviluppare gambate velocissime nello stile rana occorre forza ed allenamento. Se hai gambe veloci la potenza del calcio ti verrà data dalla forza con cui la parte superiore del corpo va giù.

Questa settimana su Lanes 2, 3 e 4 abbiamo l’olimpionico Mike Alexandrov che ci mostrerà la tecnica della nuova rana.

Vostro nel nuoto,

Gary Sr.

Nella vita vale la pena nuotare. La nostra missione è promuovere il nuoto attraverso lo sport, il godimento di tutta la vita e la buona salute. Il nostro obiettivo è quello di migliorare le prestazioni in acqua ma anche la salute e l’autostima di ciascun membro e ciascunys partecipante al Race Club attraverso i nostri programmi educativi, i nostri servizi e la nostra creatività. Ci sforziamo di aiutare ogni membro del Club a superare le sfide e raggiungere gli obiettivi individuali di vita.

Il Race Club offre servizi, coaching, formazione, istruzioni tecniche, video, fitness e programmi di salute per i nuotatori di tutte le età e le abilità. Gli “Swim Club” de Race Club sono progettati e personalizzati per soddisfare le esigenze di ogni nuotatore, sia che si cerca di raggiungere i Giochi Olimpici, sia semplicemente migliorare la propria forma fisica. I nostri programmi sono adatti a nuotatori dilettanti, nuotatori appassionati, professionisti e chiunque voglia migliorare le proprie competenze di nuoto. Tutti i nostri membri del Race Club condividono il piacere di stare in acqua e usano il nuoto per stimolare mente e corpo.

