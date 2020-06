FINA, el organismo rector internacional para los deportes acuáticos, ha ratificado el récord mundial en los 4×50 estilos que Rusia estableció el pasado mes de diciembre. El récord fue establecido por Kliment Kolesnikov, Vladimir Morozov, Maria Kameneva y Arina Surkova.

El cuarteto registró un tiempo de 1: 36.22 en el segundo día del Campeonato de Europa en Curso Corto de Glasgow, derribando la marca anterior de 1: 36.40 establecida por los Estados Unidos en el Campeonato Mundial FINA de 2018 en Hangzhou, China.

Kliment Kolesnikov, múltiple recordista mundial Junior, sacó a su equipo con un parcial de 22.67 en en el tramo de 50 espalda, que en ese momento fue su mejor marca, aunque más tarde en la competencia nadaría 22.64 en la prueba individual.

Un asombroso 25.40 de Morozov en el tramo de braza fue el más rápido en el campo, que contó con Ilya Shymanovich y Arno Kamminga, que fueron los más cercanos en 25.44 y 25.54, respectivamente. Ello sirvió como un recordatorio de que Morozov, a pesar de todos sus elogios de estilo libre, es increíblemente versátil.

La única mujer sub-25 en el campo fue Surkova, quien entregó un 24.94 estelar en el tramo de mariposa. Los Países Bajos, que llegaron en segundo lugar con 1: 37.12, fueron por el enfoque femenino-masculino-masculino-femenino que les ganó terreno en el parcial de mariposa.

Sin embargo, Kameneva contuvo a Femke Heemskerk para cerrar con 23.21, solo 0.03 por delante de la división de Heemskerk de 23.24.

RÉCORDS MUNDIALES NO RATIFICADOS

En septiembre del año pasado, informamos que Shoma Sato estableció un nuevo WJR (récord mundial junior) en los 200 braza durante el Campeonato de Natación Estudiantil de 2019 en Japón.

Su tiempo de 2: 09.21 estaba justo por debajo del récord de 2: 09.39 establecido por Qin Haiyang de China en 2018. Sin embargo, el tiempo aún no ha sido ratificado por FINA y la marca de 2: 09.39 todavía se reconoce oficialmente como el récord. En verdad, el mejor momento de Qin mientras competía en categorías de edad en los 200 braza fue un 2: 07.35 realizado en 2017, que la FINA tampoco ha ratificado, por lo que, como mínimo, el nadador adecuado tiene el récord oficial de FINA, si no la natación correcta. El 200 braza se está volviendo un poco notorio por no haber ratificado los registros; incluso si eliminamos el 2: 07.01 de Akihiro Yamaguchi de 2012, que fue el récord mundial y llegó antes de que la FINA comenzara a reconocer los récords mundiales juveniles, se ha nadado al menos 3 veces por debajo del récord oficial de la FINA en la prueba, aunque no han sido reconocidas.

Las razones para no ratificar los Récords Mundiales o los Récords Júnior Mundiales son variadas, pero generalmente implican una falla en la presentación de documentos o una falta de control de dopaje después de la natación. Otros registros elegibles por edad desde que FINA comenzó a reconocerlos que no han sido ratificados incluyen los 1: 52.71 de Kristof Milak en los 200 mariposa del Campeonato Húngaro de 2018; los 1: 55.16 de Katie Ledecky en 200 libre del Campeonato Estadounidense de 2014; los 1: 05.21 de Ruta Meilutyte en los 100 braza del Campeonato Británico de 2014; los 4: 35.69 de Zhou Min en los 400 estilos del Campeonato Chino de 2014; los 50 libre en piscina corta nadados por Rikako Ikee y Kayla Sanchez, los 200 libre femenino en piscina corta por Taylor Ruck en 2016, y múltiples 50 y 100 mariposa nadados por Rikako Ikee en piscina corta.