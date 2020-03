Kusch, Kunert, Wich-Glasen in A-Finalläufen beim Pro Swim, Des Moines

PRO SWIM SERIE 2020 in DES MOINES, Iowa, USA

Heute stehen 100 m Freistil, 100 m Brust, 200 m Schmetterling und 400 m Freistil auf dem Plan.

Marius Kusch hatte seinen ersten Wettkampf über 100 m Freistil. Mit einer Zeit von 49,35 Sekunden kam er als Drittschnellster in den A- Endlauf. Bei einer Bestzeit von 48,70 eine gute Leistung am Morgen. Seine Bestzeit stellte er vor einem Jahr in Des Moines auf. Für die Olympiaqualifikation muss er 48,57 Sekunden schwimmen. Für die 4×100 m Freistilstaffel der Männer kann er sich ebenfalls empfehlen, auch für die Staffel gilt es, eine gute Zeit vorzulegen. Im Jahr 2019 waren die schnellsten Schwimmer über 100 m Freistil: Damian Wierling in 48,80, Kusch in 48,95 Sekunden, Christoph Fildebrandt in 49,15 und Josha Salchow in 49,30 Sekunden.

Die fünf schnellsten Zeiten von Marius Kusch über 100 m Freistil auf der 50 m Bahn:

Schnellster Schwimmer über 100 m Freistil war heute Morgen Zach Apple in 48,93 Sekunden. Überraschenderweise wurde der Olympiasieger von 2012, Nathan Adrian, nur 11. in 49,99 Sekunden und der Weltmeister 2019 Caeleb Dressel 10. in 49,89 Sekunden.

Über 100 m Brust erreichte Nils Wich-Glasen den 8. Platz in einer Zeit von 1:02,35 Minuten (PB 1:01,03). Schnellster war Michael Andrew in 59,83 Sekunden.

Auch Alex Kunert wird heute Abend im A Finale antreten. Über 200 m Schmetterling kam er als Sechster weiter in einer Zeit von 2:00,81 Minuten. Seine persönliche Bestzeit sind 1:57,05 Minuten, diese Zeit schwamm er 2016 bei den Deutschen Meisterschaften in Berlin. Für die Olympiaquali muss er 1:56,48 oder schneller schwimmen. Und dann hat er mit Ramon Klenz und David Thomasberger im eigenen Land noch starke Konkurrenz um die zwei olympischen Startplätze.

Die fünf schnellsten Zeiten von Alex Kunert über 200 m Schmetterling auf der 50 m Bahn:

Alex Kunert ist für seine Uni, die Queens University of Charlotte (NC, USA) auch in diesem Jahr wieder in der Division II der NCAA angetreten, dort wird auf der 25 Yards Bahn geschwommen. Die Umstellung auf die 50 m Bahn ist für die Athleten erst einmal zu bewältigen.