Kurzbahn-WM: Koch, Mixed Lagenstaffel im Finale

2018 FINA Kurzbahnweltmeisterschaften

Am dritten Tag in Hangzhou schaffte der Titelverteidiger über 200 m Brust, Marco Koch, mit der drittschnellsten Zeit den Einzug ins Finale. In 2:02,83 Minuten ließ der Weltrekordhalter nur Quin Haiyang und Kirill Prigoda an sich vorbei. Und den Veranstaltungsrekord hält Marco Koch auch.

Die Finalisten:

Men’s 200 Breast Prelims

World Record: 2:00.44, Marco Koch (GER), 2016

(GER), 2016 Championship Record: 2:01.21, Marco Koch (GER), 2016

(GER), 2016 World Junior Record: 2:03.23 (Best Time)

Qin Haiyang – CHN – 2:01.64 Kirill Prigoda – RUS – 2:01.82 Marco Koch – GER – 2:02.83 Josh Prenot – USA – 2:03.23 Yasuhurio Koseki – JPN – 2:03.41 Erik Persson – SWE – 2:03.51 Mikhail Dorinov – RUS – 2:03.84 Arno Kamminga – NED – 2:03.88

Ins Halbfinale über 50 m Schmetterling zog Aliena Schmidtke ein. Ihre Zeit von 25,87 Sekunden reichte für den 8. Platz nach den Vorläufen.

Die Halbfinalistinnen:

World Record: 24.38, Therese Alshammar (SWE), 2009

Championship Record: 24.58, Sarah Sjostrom (SWE), 2014

World Junior Record: 25.14, Rikako Ikee (JPN), 2017

Ranomi Kromowidjojo – NED – 25.32 Haley Black – CAN / Melanie Henrique – FRA – 25.43Â (tie) Kelsi Dahlia – USA – 25.49 Wang Yichun – CHN 25.66 Antastasiya Shkurdai – BLR – 25.82 Maaike de Waard – NED -25.83 Aliena Schmidtke – GER – 25.87 Elena de Liddo – ITA – 25.88 Ariana Surkova – RUS – 25.95 Holly Barrat – AUS – 25.97 Erin Gallagher – RSA – 26.01 Daiene Dias – BRA – 26.06 Kendyl Stewart – USA – 26.09 Mimosa Jallow – FIN – 26.13 Yukina Hirayama – JPN / Zhang Yufei – CHN – 26.14

Ebenfalls ins Semifinale schwamm Christian Diener über 50 m Rücken in 23,15 Sekunden. Vielleicht mit ein bisschen Wut im Bauch stellte er eine neue persönliche Bestzeit auf, nachdem er sich im Finale gestern über die 100 m Rücken mehr vorgenommen hatte als den achten Platz.

Die Halbfinalisten:

World Record: 22.22, Florent Manaudou (FRA), 2014

Championship Record: 22.22, Florent Manaudou (FRA), 2014

World Junior Record: 22.82, Kliment Kolesnikov (RUS), 2018

Guilherme Guido – BRA – 23.00 Shane Ryan – IRL – 23.03 Christian Diener – GER – 23.15 Kliment Kolesnikov – RUS Evgeny Rylov – RUS – 23.16 (tie) Ryan Murphy – USA – 23.25 Simone Sabbioni – ITA – 23.34 Robert Glinta – ROU – 23.38 Matt Grevers – USA / Xu Jiayu – CHN – 23.39 (tie) Guilherme Basseto – BRA – 23.46 Mitch Larkin – AUS – 23.49 Apostolos Christou – GRE – 23.57 Dylan Carter – TTO – 23.73 Gabriel Lopes – POR – 23.75 Viktar Stastelovich – BLR – 23.79

Auf der 50 m Freistilstrecke belegte Damian Wierling in den Vorläufen den 28. Platz in 21,77 Sekunden. Jenny Mensing wurde in 2:06,44 Minuten über 200 m Rücken 13.

Einen guten zweiten Platz erkämpfte sich die 4 x 50 m Lagenstaffel in der MIxed-Ausgabe: Christian Diener stellte als Startschwimmer erneut eine Bestzeit über 50 m Rücken in 23,09 Sekunden auf. Die Bruststrecke schwamm Fabian Schwingenschlögl, Schmetterling Aliena Schmidtke und Jessica Steiger brachte das Rennen nach Hause auf der Freistilstrecke. Hinter den USA ging es ins Finale in 1:38,39 Minuten.

Die Finalisten: