Katie Ledecky ha recentemente partecipato al programma giapponese STEAM attraverso la sua partnership con il gigante dell’elettronica Panasonic. I media giapponesi hanno colto l’occasione per parlare con la ventitreenne pluri olimpionica. Katie ha parlato del rinvio delle Olimpiadi, del suo attuale assetto di allenamento ed altro.

COSA PENSA DEL RINVIO DEI GIOCHI OLIMPICI?

Alla domanda specifica di Yomiuri Shimbun: “Sono contenta che siano state rinviate piuttosto che cancellato”. Quando le persone sono isolate l’una dall’altra, possiamo collegare il mondo [attraverso i Giochi]. Spero che i Giochi di Tokyo siano le migliori Olimpiadi. Che portino un senso di unità al mondo”.

“Ho lavorato molto duramente per quest’anno, ma credo che la decisione di rimandare sia stata giusta per la nostra salute e per il mondo. È stato molto difficile da capire, ma dobbiamo accettarlo come atleti. E’ solo una delle due opzioni: accettare o non accettare”.

COME E DOVE TI STAI ALLENANDO?

Katie Ledecky parla poi dei suoi allenamenti con Simone Manuel.

“Sto seguendo un allenamento per mantenere il livello di attività fisica e rimanere in buona forma. Una volta che avrai una grande piscina, potrai tornare ad allenarti per evolverti davvero”.

“Dopo una lunga pausa, ci vogliono 5-6 settimane per ritrovare la sensibilità in acqua. Non sarò in gara per 2-3 mesi ma, per fortuna, sono in buona forma. Se avessi un incontro la prossima settimana, sarei pronto. Non credo che potrei nuotare al meglio, ma potrei almeno gareggiare”.

FOCUS OLIMPIADI

La Ledecky parla anche di obiettivi olimpici.

“Punto sicuramente all’oro nei 200m, 400m, 800m e 1500m come gare individuali a stile libero. Poi alla staffetta 4×200 stile femminile”.