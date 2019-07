Junioren-EM: Gose über 400m Freistil, Mixed Freistilstaffel im Finale

Junioren-Europameisterschaften 2019

Nach einer Goldmedaille für die 4 x 100 m Freistilstaffel der Frauen und Silber für Luca Nik Armbruster über 50 m Schmetterling, wurden am heutigen Vormittag weitere Semi- und Finalläufe von den Schwimmern erreicht.

Isabel Gose wird heute Abend auf Bahn 4 über die 400 m Freistil starten. In 4:14,12 Minuten zog sie als Vorlaufschnellste in das Finale ein.

Auf einen Start über 100 m Freistil Semifinale hingegen verzichte Rafael Miroslaw: Er schwamm zwar die drittschnellste Zeit in 49,93 Sekunden, möchte aber sicher in der 4 x 100 m Mixed Freistilstaffel starten, das deutsche Team erreichte mit der zweitschnellsten Vorlaufzeit das Finale. Etwas ungünstig im Zeitplan sind die 100 m Freistil gelegt, da heute z.B. das Finale über 100 m Freistil der Frauen ist und die Mixed Sprintfreistilstaffel und gestern die Mädels Vorlauf- und Semi über die Sprintstrecke hatten und Vorlauf und Finale über die 4 x 100 m Freistilstaffel. Georg Schubert wurde im Vorlauf 25. über 100m Freistil in 51,17 Sekunden, Artem Selin 43. in 51,84 und David Erbes 47. in 51,99 Sekunden. Im Finale über 4 x 100 m Freistil hatten die Männer gestern Abend den 6. Platz belegt.

Björn Kammann und Yannick Plasil werden beide im Semi über 200 m Schmetterling antreten, Kammann mit der elftschnellsten Zeit in 2:01,90 und Plasil als 14. in 2:02,47 Minuten.

Über 200 m Brust sicherten sich die Youngsters bei den Frauen ebenfalls zwei Semifinalteilnahmen: Kim Herkle als 11. mit einer Zeit von 2:30,77 und Magdalena Heimrath als 15. in 2:31,65 Minuten.

Louis Dramm ist Reservmann für das Halbfinale über 200 m Lagen, er schlug im Vorlauf nach 2:05,64 Minuten an.