Jeet Ko Hasil Karne Ka Sabse Best And Unique Tarika

Courtesy Of Will Jonathan



Ian Thorpe Once Said This: “When I Go Out And Race, I’m Not Trying To Beat Opponents. I’m Trying To Beat What I Have Done, To Beat Myself, Basically. People Find That Hard To Believe Because We’ve Had Such A Bias To Always Strive To Win Things.”

(Jab Bhi Mai Kisi Bhi Race Ke Liye Jata Hu To Mai Kisi Opponents Ko Harane Ke Liye Nahi Balki Khud Se Jeetne Ke Liye Ya Yu Khe Ki Khud Ke Best Se Bhi Best Karne Ke Liye Jata Hu)

Adam Peaty Once Said This: “I Enjoy Racing Because I Want To Do It. No One’s Forcing Me. What’s The Worst That Could Happen? You’re Going To Come Second?”

Chahe Aap Ek Swimmer Ho Ya Ek Diver Lekin Har Baar Jab Aap Compete Karne Jate Hai To Aap Ek Best Time Ko Hit Krne Ke Liye Jate Hai Ya Ek Fantastic Score Hasil Karna Chahte Hai, Aap Jitna Chahte Hai, Chizo Ko Hasil Karna Chahte Hai, Aap Ek Champion Banna Chahte Hai.

Jabbhi Aap Perform Karne Jate Hai To Aap Jo Chiz Kar Skte Hai Wo Hai Ki Aap Apna Maximum Perform Kar Skte Hai Bina Iss Chinta Ke Ki Results Kya Hoga, Iske Liye Mere Pass Apke Liye Ek Phrase Bhi Hai Jo Mai Apne Swimmers Ke Sath Use Karta Hu Jab We Practice Par Hote Hai. “The Less You Think About Winning, The Easier It Is To Win.” Isko Agar Smjha Jaye To Iska Matlb Ye Niklega Ki Jitna Km Aap Jeet Ke Bare Me Soch Kar Apne Work Par Dhyan Denge Utni Hi Easily Aap Apni Jeet Ko Hasil Kar Lenge.

Kafi Sare Swimmers Or Divers Ek Sadme Me Aa Jate Hai Jab Unki Bari Hoti Hai Perform Karne Ki. Or Isi Ke Chalte Wo Block Par Bhi Agar Khde Hote Hai To Unke Mind Me Itna Pressure, Nervousness Hota Hai Ki Wo Performance Ke Phle Hi Apne Results Ko Sochne Lagte Hai Or Jab Wo Results Unko Hasil Nahi Hota Hai To Wo Or Jyada Depression Me Chle Jate Hai.

Ek Simple Si Baat Hai Agar Aap Kisi Bhi Meet Me Ja Rhe Hai To Aap Uska Results Khud Decide Kar Ke Na Jaye, Balki Pura Ka Pura Dhyan Uspar Lgaye Jo Aapne Sikha Hai Apni Training Ke Time Par, Personal Best Se Bhi Best Aap Kar Skte Hai Uspar Focus Kre. Har Wo Olympian Jo Aaj Apka Idol Ban Chuka Hai Wo Bhi Kabhi Na Kabhi Iss Pressure Se Gujra Hai Lekin Wo Aaj Olympian Kyu Hai ? Kyuki Usne Pressure Ko Kaise Handle Karna Hai Isko Bhi Sikh Liya Hai, Pressure Me Rah Kar Kaise Perform Kiya Jata Hai Usko Jana Hai. Full Ability Ka Use Kaise Karke Race Ko Jeeta Jata Hai Usko Smjhna Bahot Important Hota Hai.

Results Or Kuch Bhi Nahi Balki Sirf Apki Performance Hai, Time,Score Or Points Ye Sab Secondary Hai, Agar Sahi Mayne Me Dekhe To Results Uska Bhi Best Hota Hai Jo Swimming Ke Sath Sath Condition Ko Handle Karna Bhi Sikh Kar Meet Me Aata Hai.

Iska Second Part Jaldi Hi SwimSwam Hindi Par Available Hoga

Agar Aapko Iss Tarah Ke Article Ko Pdh Ke Accha Lgta Hai To Please Neeche Comment Me Jarur Btaye.

Join Us:-

Rules:-