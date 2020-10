ISL: Guy, Anderson, Hibbott e Dean Arriveranno Oggi A Budapest

Durante la prima giornata del match 2 di International Swimming League, ai tifosi London Roar e agli appassionati più attenti non sarà sfuggita l’assenza di 4 componenti fondamentali del Team londinese.

James Guy, Freya Anderson, Holly Hibbott e Tom Dean erano assenti a causa di una situazione correlata al coronavirus presso il National Training Center-Bath.

Sebbene nessuno di questi 4 atleti stellari sia risultato positivo per COVID-19, sono stati identificati attraverso il tracciamento dei contatti come entrati in contatto con una persona positiva a Bath. Secondo il protocollo, devono restare in quarantena per 14 giorni.

Per questo i nuotatori non sono proprio riuscita a raggiungere la bolla di Budapest in tempo utile. Saranno a disposizione a partire dal prossimo match.

James Guy ha detto a SwimSwam che il quartetto volerà a Budapest nella giornata di oggi, 19 ottobre.

I London Roar hanno dimostrato di reggere bene l’urto nonostante le pesanti assenze. Hanno già un largo vantaggio su gli avversari a metà del programma gare.

L’arrivo dei 4 britannici rafforzerà ancora di più la squadra che potrà così essere al massimo del suo potenziale. I London Roar si sono classificati 2° nella scorsa edizione alle spalle del Team Energy Standard.

due volte argento olimpico con le staffette della Gran Bretagna. Guy, specialista dei 200/400 stile e dei 100 farfalla, sarà un elemento fondamentale.

oro europeo ai recenti Campionati Europei di Glasgow nei 100 e nei 200 stile libero.

ha vinto ben 2 volte i 400 stile libero durante la prima stagione della ISL.