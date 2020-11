ISL, 6. Match: Highlights. Koch und Heintz holen Siege für Teams.

INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE 2020, 6. Match

Der Team Kapitän des Titelverteidigers Energy Standard, Sarah Sjöström, kann am 6. Match nicht teilnehmen, sie leidet unter akuten Rückenproblemen. Marco Koch und Damian Wierling werden wieder für die NY Breakers antreten und Philip Heintz für Aqua Centurion, die wegen einer Corono Erkrankung auf Federica Pellegrini verzichten müssen.

200 m Brust Männer

Marco Koch führt in diesem Event in der ISL Und auch heute lässt er sich den Sieg nicht nehmen. In 2:00,58 Minuten schwimmt er die drittschnellste Zeit seiner Karriere. Den Weltrekord hält Kirill Prigoda in 2:00,16 Minuten. 19 Punkte gehen auf das Konto der NY Breakers. Koch lässt aber keinen Zweifel daran, dass er sich den Weltrekord zurückholen möchte.

200 m Lagen Männer

Philp Heintz holt sich den zweiten Sieg in der ISL in einer Zeit von 1:52,83 Minuten (PB 1:51,92), das sind 15 Punkte für die Aqua Centurions. Heintz kann gegen Joe Litchfield seine Stärke über die Bruststrecke ausspielen.

50 m Brust Männer

Über 50 m Brust holt Marco Koch 2 Punkte für sein Team. Es siegt Ilya Shymanovich für Energy Standard in 25,75 Sekunden, das sind 10 Punkte.

Weitere Ergebnisse: