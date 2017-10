Inizia la Stagione in VASCA CORTA. Si parte dal Trofeo “NICO SAPIO”

La camera di chiamata per la nuova stagione in vasca è già folta di atleti.

Con il prossimo week end si inaugura ufficialmente la nuova stagione in vasca, che, attraversando le corsie dello Stadio del Nuoto di Riccione i prossimi 01 e 02 Dicembre, porterà prima agli Europei in Vasca Corta a Copenhagen e poi dritti verso gli Europei in Vasca Lunga!

Si inizia da Genova, dove dal 10 al 12 Novembre si celebra la memoria del giornalista RAI morto insieme alla Nazionale Italiana nello schianto dell’aereo Lufthansa a Brema nel 1966, con il trofeo “Nico Sapio”

Le gare saranno tutte valide per la qualificazione per gli Europei in Vasca Corta in programma dal 13 al 17 Dicembre a Copenhagen.

Tra gli iscritti spiccano i nomi degli atleti della Nazionale, tra cui: Federica Pellegrini, Filippo Magnini, Fabio Scozzoli, Nicolò Martinenghi, Aglaia Pezzato, Simona Quadarella, Carlotta Zofkova, Ilaria Bianchi, Luca Dotto, Luca Pizzini, Matteo Rivolta, Simone Sabbioni, Federico Turrini, Martina Carraro, Arianna Castiglioni, Stefania Pirozzi.

Il Trofeo Nico Sapio negli anni ha visto la presenza di atleti internazionali quali gli Americani Madison Kennedy, Matthew Josa, Jacob Pebley, Katie Meili, e la medglia d’oro Olimpica Anthony Ervin.

PROGRAMMA GARE

Le gare si disputeranno nella piscina del Complesso Polisportivo Sciorba, via Adamoli 57, Genova, 25

metri, 8 corsie.

Finali: inizio gare h.16:30 – riscaldamento h.15:30

Venerdì 10 novembre 2017 – Juniores e Assoluti

Delfino: 50-100-200;

Dorso: 50-100-200

Rana: 50-100-200

Stile libero 50-100 200

Misti: 200 mt

400 stile libero: 2° e 3° serie

Sabato 11 Novembre 2017 – Juniores-Assoluti

Delfino: 50-100-200;

Dorso: 50-100-200

Rana: 50-100-200

Stile libero 50-100 200

Misti: 200 mt

400 stile libero: 2° e 3° serie

Domenica 12 novembre 2017 – ESORDIENTI A – RAGAZZI

100 farfalla f/m esordienti A – ragazzi

100 dorso f/m esordienti A – ragazzi

100 rana f/m esordienti A – ragazzi

100 libero f/m esordienti A – ragazzi

200 misti f/m ragazzi

Criteri di selezione ai CAMPIONATI EUROPEI IN VASCA CORTA (COPENAGHEN 13-17 DICEMBRE).

Ai Campionati Europei in Vasca Corta, che si terranno a Copenaghen dal 13 al 17 Dicembre si qualificheranno gli atleti in possesso dei seguenti requisiti:

a) gli atleti classificati entro il dodicesimo posto nelle semifinali individuali o nelle classifiche delle gare individuali che non abbiano previsto le semifinali dei campionati del mondo di Budapest 2017 o che in quella sede abbiano ottenuto prestazioni di livello analogo o migliore.

b) gli atleti che abbiano ottenuto durante le Universiadi di Taipei, nella manifestazione Energy Standard, nei campionati mondiali juniores o nei campionati italiani di categoria prestazioni uguali o migliori di quelle necessarie per l’ingresso in finali ai Mondiali di Budapest.

La squadra sarà integrata a livello individuale fino a un massimo di tre atleti per specialità, con gli atleti che, nelle gare con posti ancora liberi, otterranno in occasione dei campionati italiani invernali a Riccione (1-2 dicembre) prestazioni pari o inferiori ai corrispondenti tempi limite comunicati lo scorso 21 luglio.

Per l’eventuale e ulteriore completamento della squadra, saranno ritenute valide le prestazioni ottenute nel periodo 1 agosto – 19 novembre in occasione di Meeting Nazionali o Internazionali che prevedano il programma tecnico identico a quello dei campionati europei di vasca corta ( Fonte www.federnuoto.it)

