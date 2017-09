At The 9th Asian Age Group Championships, Uzbekistan Indian Swimmers Manage To Get 47 medals (8 gold, 15 silver and 24 bronze) In Swimming.







Results Of The Indian Swimmers at the 9th Asian Age Group Championship Uzbekistan

Day 1

Name Event Name Timing Medal Swadesh Mondal Group 2 Boys, 200m BS 02:29.00 Bronze Vikkas Prabhakar Group 2 Boys, 100m FS 00:55.28 Bronze Kushagra Rawat Group 1 Boys, 200m FS 01:55.47 Bronze Sajan Prakash Open Boys, 400m FS 03:58.24 Bronze Sajan Prakash Open Boys, 100m Butterfly 00:54.64 Bronze Advait Page Group 2 Boys, 800m FS 08:27.15 Silver Anshul Kothari

Avinash Mani

Sahil Chopra

Sajan Prakash Open, 4X200m Relay FS 03:30.86 Bronze Vedant Bapna

Swadesh Mondal

Tanish George Mathew

Vikkas Prabhakar Group 2 Boys, 4x100m medley relay Silver

Day 2

Name Event Name Timing Medal Shivani Kataria Open Girls, 200 Freestyle 02:07.17 Gold Anshul Kothari Open Boys, 50 Butterfly 00:24.84 Silver Tanish George Mathew Group 2 Boys 00:26.39 Silver Sajan Prakash Open 800 Freestyle 08:13.46 Silver Xavier D’Souza Group 1 Boys, 4 X100 Medley Relay 04:53.44 Silver Swadesh Mondal Group 2 Boys, 100 BreastStroke 01:08.75 Bronze Srihari Nataraj Group 1 Boys, 50 BackStroke 00:26.90 Bronze Swadesh Mondal Group 2 Boys, 200 IM 02:14.93 Bronze Advait Page Group 1 Boys, 400im 04:44.37 Bronze Aryan Nehra Group 2 Boys, 1500 Freestyle 16:55.91 Bronze Tanish George Mathew Group 2 Boys, 200 Freestyle 02:01.16 Bronze

Day 3

Name Event Timings Medal Mihir Ambre Group 1 Boys, 100 Fly 00:55.91 Gold Advait Page Group 1 Boys, 1500 FS 16:04.80 Gold Shivani Kataria Open Girls, 100 FS 00:58.96 Silver Tanish George Mathew Group 2 Boys, 100 Fly 00:58.96 Silver Srihari Nataraj Group 1 Boys, 200 BK 02:05.20 Silver Vedant Bapna Group 2 Boys, 200 BK 02:11.88 Bronze Rahul Mohan

Aaron Fernandes

Xavier D’souza

Kushagra Rawat Group 1 Boys, 4×200 FS Relay 07:49.92 Silver Tanish George

Leonard Vivekananda

Veer Khatkar

Vikkas Prabhakar Group 2 Boys, 4×100 FS Relay 03:42.74 Gold Sahil Chopra

Damini Gowda

Shivani Kataria

Anshul Kothari Open, 4×100 Mixed FS Relay 03:43.65 Silver

Day 4

Name Event Timings Medal Sajan Prakash 200 Butterfly, Open Boys 2:00.08 Gold Madhu P S 100 Backstroke, Open Boys 00:57.70 Silver Srihari Nataraj Group I Boys 00:56.99 Silver Anshul Kothari 50 Freestyle, Open Boys 23.28 Bronze Vikkas Prabhakar 50 Freestyle, Group 2 Boys 00:25.16 Bronze Kushagra Rawat 400 Freestyle, Group 1 Boys 4:03.95 Bronze Aryan Nehra 400 Freestyle, Group 2 Boys Bronze Damini Gowda 200 Butterfly, Open Girls 2:24.80 Bronze Rahul Mohan 200 Butterfly, Group 1 Boys 2:07.79 Bronze 4×200 Freestyle Relay, open boys 07:49.00 Bronze 4x 100 Freestyle Relay, Group 1 boys 03:35.92 Bronze 4x 200 Freestyle Relay Group 2 boys

Join Us:-