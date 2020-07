Il Ranista Brasiliano Joao Gomes Jr Positivo Al Coronavirus

Il ranista brasiliano Joao Gomes Jr, finalista nei 100 metri rana alle Olimpiadi del 2016, è risultato positivo al COVID-19 in Brasile. Lo riferisce Globo Esporte. Gomes ha conquistato la medaglia di bronzo nei 50 metri rana ai Campionati del Mondo del 2019.

Il tempismo è sfortunato per Gomes Jr.

Gomes Jr. questo fine settimana avrebbe partecipato ad un collegiale di allenamento programmato in Portogallo. Il Comitato Olimpico brasiliano ha infatti programmato di far allenare in Europa circa 200 atleti di ginnastica, judo, nuoto artistico, pugilato e nuoto per ottenere un allenamento e una preparazione costante per le Olimpiadi di Tokyo del 2021.

Al momento, l’ingresso in Portogallo è limitato ai cittadini e agli stranieri con residenza legale in territorio portoghese. E’ inoltre consentito entrare in Portogallo ai cittadini dell’Unione Europea. Il Comitato Olimpico brasiliano, tuttavia, ha ricevuto il permesso dal governo portoghese, tramite il Comitato Olimpico portoghese, di consentire l’ingresso agli atleti da loro scelti, ritenendo la loro preparazione “attività professionale”.

Per partecipare al collegiale, gli atleti devono superare un test negativo per il COVID-19. Il test viene eseguito fino a 72 ore prima del volo dal Brasile per ottenere l’autorizzazione. Gomes Jr è stato sottoposto al test lunedì, un giorno prima, perché aveva manifestato alcuni sintomi.

Secondo Globo Esporte, in questo primo gruppo di 74 atleti, 15 nuotatori (incluso Gomes Jr.) sono stati indicati per allenarsi a Rio Maior, Portogallo. Nessun nuotatore è stato convocato per sostituire Gomes Jr.

riportato dal collega Karl Ortegon