Ida Hulkko Stabilisce Record Nazionale 50/100 Rana A Tampere

TAMPERE INVITATIONAL

13 Giugno 2020

Tampere, Finlandia

Vasca Lunga 50 mt.

Nonostante la pandemia mondiale COVID-19, in alcune parti del mondo sono ancora in corso manifestazioni di nuoto. In Finlandia, all’odierno Tampere Invitational, Ida Hulkko ha nuotato il suo primato personale nei 100 metri rana in vasca lunga. Il tempo di 1:06.90 le è valso anche il nuovo Record Nazionale. In questo evento sono in gara la nazionale finlandese e la nazionale juniores, insieme ad alcuni atleti locali di Tampere.

La Hulkko aveva un personale di 1:07.42, nuotato nell’autunno del 2019 alla tappa di Budapest della Coppa del Mondo FINA. Nuotando per la prima volta sotto il minuto e 7 secondi, cancella il vecchio record finlandese di Jenna Laukkanen. La ranista alle Olimpiadi di Rio del 2016 fermò il crono a 1:07.35. Il tempo della Hulkko è altresì al di sotto del limite di qualifica alle Olimpiadi (1:07.07).

Nella stessa sessione, Ida Hulkko è scesa in acqua anche nei 50 metri rana. Con il tempo di 30.33, abbassa il suo stesso Record nazionale di 30.53.

Per inserire questa prestazione in un contesto più ampio, possiamo confrontarla con la classifica della stagione 2019-20. Va comunque sottolineato che questa stagione è stata interrotta a partire dalla fine dell’inverno/inizio primavera con il diffondersi della pandemia. Il tempo di ieri la colloca al nono posto nella classifica mondiale.

Ida Hulkko ha nuotato per la Florida State University per la stagione NCAA 2018-19. Il suo debutto da matricola è culminato con un quinto posto nella finale dei 100 rana ai Campionati NCAA 2019. In vista delle Olimpiadi 2020 aveva deciso di prendere un anno sabbatico dagli studi.