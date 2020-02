I Meeting E Le Gare Di Qualifica Olimpica Nel Mese Di Marzo 2020

Mentre Febbraio si sta concludendo con i Campionati NCAA e diversi altri meeting nel vecchio continente, gli occhi di molti sono già puntati sul calendario di Marzo.

In questa stagione i Giochi Olimpici si terranno a cavallo tra il mese di Luglio e l’inizio di Agosto, per questo motivo molte nazioni hanno fissato le proprie selezioni nel mese di marzo, a circa 4 mesi dall’inizio della manifestazione più attesa del quadriennio.

Tra le squadre che vedremo comporsi nelle prossime settimane c’è ovviamente anche quella italiana. I Campionati Italiani Primaverili saranno validi per la selezione olimpica e per l’europeo di Budapest. Scopriremo quindi quali atleti si aggiungeranno alla lista di nuotatori che hanno strappato il pass durante i Campionati invernali.

Non solo Trials ma anche meeting di altissimo profilo nel mese che sta per iniziare. Molte nazioni infatti hanno preferito evitare di creare un unico appuntamento per la selezione olimpica optando per una finestra di tempo nella quale ciascun atleta può partecipare a gare riconosciute dalla FINA come valide alla qualifica.

Elenco Meeting e Trials nel mese di Marzo

Pro Swim Series (Des Moines, Iowa, USA) 04-07/03

Grand Prix Slovakia 05-08/03

Baltic States Swimming Championships 06-07/03

Swedish Grand Prix 06-08/03

Antwerp Diamond Race 07-08/03

Memorijal Ante Lambasa Mad Wave Challenge (SRB) 07-08/03

National Championships Teams (CRO) 07-08/03

Ukraine Open National Swimming Championships (QUALIFICA OLIMPICA) 10-13/03

Turkish Turkcell LCM National Team Selection Meet (QUALIFICA OLIMPICA) 11-15/03

Open di Serbia 13-15/03

Edinburgh International Swim meet 14-15/03

XIV Trofeu Club Natacio Sabadell (ESP) 14-15/03

5th Slovenian Grand Prix 14-15/03

International Sindelfingen Swimming Championships (GER) 14-15/03

Essener Swim and Fun Days (GER) 14-15/03

Swim Jamaica Spring Meet 14-15/03

Grand Prix Warszawa (POL) 14-15/03

HiPoint Meeting (SUI) 14-15/03

Meeting Lemanique (SUI) 14-15/03

Campionati Italiani Primaverili (QUALIFICA OLIMPICA) 17-21/03

Lithuanian Championships (QUALIFICA OLIMPICA) 19-21/03

Meeting International FFN Golden Tour Camille Muffat – Marseille 20-22/03

Grand Prix de la Ville de Seraing (BEL) 20-22/03

Hungarian National Championships (QUALIFICA OLIMPICA) 24-28/03

Campeonato Sudamericano de Natacio (ARG) 25-29/03

Helsinki Swim Meet 25-26/03

Romanian International Swimming Championships 26-29/03

French Juniors Open Championships 26-31/03

Grand Prix Ostrava (CZE) 27-29/03

Danish Open 28/03-01/04

Bergen Swim Festival (NOR) 28-30/03

Grand Prix Ostrowiec (POL) 28-29/03

Canadian Olympic & Paralympic Trials (QUALIFICA OLIMPICA) 30/03-05/04

New Zealand Open Championships (QUALIFICA OLIMPICA) 31/03-04/04

Kazakhstan Open Swimming Championships 31/03-03/04