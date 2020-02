Calendario Trials Olimpici Per Nazione: USA Decide Ad Un Mese Da Tokyo

Tokyo 2020, tempo di qualifiche e trials all’ultimo sangue.

A sei mesi dall’inizio dei XXXII Giochi Olimpici le federazioni sportive di ogni nazione partecipante hanno già comunicato da tempo i diversi criteri di qualificazione per questa edizione. Per quanto riguarda il nuoto la FINA ha stabilito come di consueto una tabella tempi con i minimi necessari. Tuttavia la maggior parte delle squadre deve compiere un ulteriore taglio rispetto ai tempi FINA per creare una selezione ancor più competitiva poiché troppi atleti sarebbero in grado in raggiungere il limite richiesto. Per questo motivo la Federazione Italiana Nuoto come molte altre corrispettive di altre nazioni ha stabilito una propria tabella di riferimento.

Alcune nazioni hanno inoltre concesso ai propri atleti una finestra di tempo utile a conseguire il tempo di qualità, senza però limitare gli atleti a una manifestazione per ottenerlo. Per questo abbiamo recentemente assistito ad atleti che hanno ottenuto il loro pass ad eventi internazionali come l‘euromeet di Lussemburgo.

Infine ci sono una serie di nazioni che preferiscono organizzare un unico evento nel quale tutti gli aspiranti olimpionici si danno battaglia per aggiudicarsi il posto nella squadra olimpica. Gli Stati Uniti ad esempio non garantiscono mai ai loro campioni il biglietto per l’evento più atteso del quadriennio ma ad un mese dalla rassegna si sfidano combattendo per i 2 posti disponibili, talvolta rischiando anche esclusioni eccellenti.

Anche l’Italia punta tutto o quasi sui Campionati Italiani Primaverili, pur avendo dato la possibilità già a dicembre di strappare il pass, opportunità colta da 4 nuotatori Italiani.

CALENDARIO TRIALS OLIMPICI TOKYO 2020