I Cerchi Olimpici Appesi Al Sydney Bridge Nel 2000 In Vendita Su EBay

A vent’anni esatti dall’edizione olimpica di Sydney, una strana apparizione ha sorpreso gli utenti di un famoso sito per vendere prodotti online.

L’iconico set di cerchi olimpici in acciaio da 35 tonnellate che adornava il Sydney Bridge durante i Giochi Olimpici del 2000 è in vendita su eBay. I cerchi sono stati messi già all’asta in precedenza, più recentemente nel 2015.

Oggi hanno un’offerta di partenza di 14.999,00 dollari.

Questo è quanto recita l’annuncio:

Condizione: usato

Stato: disponibile

Solo ritiro in loco.

Sebbene il numero di gadget contenenti gli anelli olimpici prodotti per ogni Olimpiade sia elevato, non tutti gli anelli sono creati allo stesso modo. Questi particolari anelli, che erano attaccati al Sydney Harbour Bridge. Durante la manifestazione sono stati tra le immagini più fotografate e filmate dei Giochi.

Gli anelli sono larghi 75 metri, alti 35 metri e pesano 35 tonnellate. Sono in acciaio.

Dal punto di vista del materiale usato e stato alle attuali tariffe di mercato dell’acciaio (circa $ 116 / ton), gli anelli valgono circa 4.100 dollari USA.

Ma l’attuale venditore degli anelli spera che la nostalgia possa almeno triplicare quel valore per un venditore interessato. In origine l’opera era costata tra i $ 750.000 e $ 1.000.000

Gli anelli “non sono completamente funzionanti”, sebbene non sia stato fornito alcun dettaglio su cosa significhi. Probabilmente non si illuminano come facevano durante i Giochi.

Nel 2015 la vendita si era conclusa a 21.100 dollari australiani, ovvero circa $ 16.700 in dollari americani. A quel tempo, il venditore Bernard Maas disse : “un tizio di Pyrmont a Sydney li ha comprati“.

Successivamente è stato rivelato che erano stati acquistati dall’elettricista Tony Stavropoulos. All’inizio di quest’anno ha detto che sperava di ottenere tra 50.000 e 100.000 dollari australiani per gli anelli. Ovvero $ 36.500 e $ 73.000 in dollari USA. (30.700/61.500 Euro)

Dopo aver faticato per trovare un acquirente in una vendita privata, sperando che potessero salire in uno dei due nuovi stadi in costruzione a Sydney, Stavropoulos si è rivolto al luogo in cui li aveva acquistati originariamente: EBay.

La vendita comprende anche le planimetrie dell’anello architettonico.

Dall’articolo originale di Braden Keith