Guarda Il Trailer Di “The Weight of Gold” Con Michael Phelps

HBO ha pubblicato il trailer del documentario ” The Weight of Gold”.

l documentario andrà in onda alle h 21 del 29 luglio negli Stati Uniti. Come vi abbiamo anticipato nella presentazione in occasione dell’annuncio della casa di produzione, il film esplora le profondità del benessere psicologico dagli atleti olimpici, ed è narrato e prodotto da Michael Phelps.

Assieme all’atleta più medagliato della storia olimpica, ad aprire i cassetti più intimi e personali della carriera e della vita ci sono altri 10 leggende dello sport:

Jeremy Bloom

Lolo Jones

Gracie Gold

Bode Miller

Shaun White

Sasha Cohen

David Boudia

Katie Uhlaender

Steven Holcomb (postumo)

Jeret “Speedy” Peterson ( postumo raccontato da sua madre, Linda Peterson)

Nei primi frame che sono stati mostrati al pubblico, Phelps ha un centrale, di voce dentro e fuori dal campo. Michael descrive gli atleti che si sentono “persi” dopo le Olimpiadi, affermando che “un buon 80% – forse di più – attraversa una sorta di depressione post-olimpica”.

Il trailer annuncia la visione di un prodotto fatto dagli atleti e per gli atleti. Per infrangere il tabù del campione-eroe al quale non è concesso il lusso della debolezza.

Michael Phelps è stato tra i primi a parlare apertamente di malessere psicologico negli atleti professionisti ed è anche partner di Talkspace, un’azienda di terapia online e mobile in cui gli utenti possono parlare a distanza con un terapista autorizzato.

SwimSwam Italia ha raccontato la storia di Micheal Phelps nel primo episodio del podcast SwimSwam Tales.

IL TRAILER DI The Weight of Gold RILASCIATO DA HBO