Große Fußstapfen im Wasser: Die ältesten deutschen Jahrgangsrekorde

Zur Zeit finden in Berlin die Deutschen Jahrgangsmeisterschaften statt. Dies haben wir zum Anlass genommen, einmal die ältesten deutschen Jahrgangsrekorde herauszufinden. Heute starten wir mit den Mädels, 12 bis 17 Jahre alt, also die jungen Damen, die in Berlin bis Samstag an den Start gehen dürfen.

Den ältesten Rekord hält Nicole Hasse, geboren im Jahrgang 1965, über 200 m Schmetterling bei den 12-Jährigen, in 2:27,00 Minuten. Aufgestellt hat sie den Rekord am 26.11.1977 bei einem Wettkampf in Köln. Der Rekord ist 41 Jahre alt. Die Siegerin 2019 über 200 m Schmetterling Danja Thelemann vom der SG Rhein-Erft-Köln verpasste den Rekord nur denkbar knapp in 2:27,43 Minuten.

In der Liste der Rekorde, die 30 Jahre oder älter sind, finden sich prominente Namen wie z.B. Sylvia Gerasch. Sie wurde 1986 mit ihrem Jahrgangsrekord bei den 17-Jährigen von 1.08,11 Minuten Weltmeisterin in Madrid, sie startete für die Deutsche Demokratische Republik. Die Siegerin in Berlin am Dienstag war Malin Grosse in 1:11,09 Minuten.

Eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 188 in Seoul gewann Astrid Strauß über 800 m Freistil (für die DDR). Sie hält noch 4 Jahrgangsrekorde, die 34-35 Jahre alt sind über 400 m und 800 m Freistil bei den 12-17 Jährigen. In dieser Altersgruppe ist Franziska van Almsick, geboren 1978, mit insgesamt elf deutschen Jahrgangsrekorden verzeichnet. Van Almsick hat bereits im Alter von 14 an ihren ersten Olympischen Spielen teilgenommen und Medaillen gewonnen. 1992 in Barcelona gewann sie Silber über 200 m Freistil, mit der 4 x 100 m Lagenstaffel sowie Bronze über 100 m Freistil und 4 x 100 m Freistil. Die Jahrgangsrekorde über 100 m und 200 Freistil bei den 14-Jährigen wurden bei eben diesen Olympischen Spielen aufgestellt.

Nachfolgend alle Rekorde, die Älter als 10 Jahre sind: