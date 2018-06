Goa Beach Par Hua Hadasa

Hello Guys Kaise Ho Ap Sab I Hope Sab Achhe He Honge To Doston Aj Ka Article Ek News Pe Based Hai To Ap Log Is News Ko Pura Jaroor Padhiyega Aur Apna Experience Bhi Jaroor Share Kariyega Comment Box Mai Taki Hum Apke Liye Isi Tereh Ke Aur Jo Log Humari Website Swimswam.Com/Hindi Pe First Time Visit Kr Rhe Hai Wo Please Humari Website Ko Subscribe Kerna Na Bhule Taki Hum Apke Liye Isi Tereh Ke Aur Swimming Related Articles Aur News La Sake. Ye Article Pranjal Pal Dwara Likha Gya Hai

Goa :- Police Ne Bataya Ki Meharashtra Ke Akola District Se Police Constable Aur Unke Brother Samet Three Tourist Monday Morning Goa Ke Famous Calangute Beach Mai Doob Gye Ye Beach Goa Ke Capital Panaji Se 9 K.M Ki Distance Pe Hai.

Calangute Police Invigilator Jivba Dalvi Ne Kha Ki Akola Ke 14 Tourist Ka Ek Group Monday Ko 4 Bje Train Se Goa Pahuche.

Dalvi Ne Kha Ki Jald He, Lagbhag 6 Bje Wo Sabhi North Goa Mai Calangute Beach Mai Chale Gye Halaki Beaches Pe Kyi Board Lagay Gye The Jo Ki Kisi Na Kisi Beach Mai Swimming Ke Danger Ke Bare Mai Bta Rhe The .

Wha Powerful Undercurrents Thi Aur 3 Log Doob Gye Ye Sari Baaten Wha Ki Local Police Ke Dwara Batai Gyi Hai.

