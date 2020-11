Germania Annuncia La Cancellazione Di Tutte Le Competizioni Del 2020

La Germania ha annunciato la cancellazione di tutti gli eventi e le competizioni fino alla fine del 2020.

Già inOttobre la Federazione tedesca di nuoto (DSV) aveva annullato i Campionati tedeschi, una manifestazione inizialmente prevista ad Aprile.

Meno di un mese dopo, la DSV ha cancellato i restanti meeting dell’anno, compresi i Campionati giovanili tedeschi.

Vengono annullate anche le manifestazioni organizzate in modo “virtuale”.

Tutto ciò è conseguenza diretta del parziale blocco nazionale annunciato dalla cancelleria tedesca Angela Merkel. A partire dal 1° Novembre sono infatti in vigore le seguenti misure restrittive:

Chiusura di ristoranti e bar ad eccezione del take-away

Sono vietati i pernottamenti in hotel a scopo turistico

Gli incontri in pubblico saranno limitati a due sole famiglie fino a 10 persone in totale.

Le strutture di intrattenimento come teatri e cinema saranno chiuse

I centri ricreativi pubblici come piscine, palestre e saune saranno chiusi

Eventi sportivi a porte chiuse

Il direttore sportivo agonistico di DSV, Thomas Kurschilgen, ha dichiarato:

“Dobbiamo comportarci in modo appropriato e proporzionato come parte della società in questo momento difficile, ma non scoraggiarci”.

La DSV afferma che, sebbene sia in attesa di conferma da parte del governo, ritiene che l’allenamento sportivo professionale e d’élite potrà continuare anche con le attuali restrizioni.

Al momento della pubblicazione, in Germania sono stati segnalati circa 552.000 casi di coronavirus (il 67% della popolazione), con 10.500 decessi.

