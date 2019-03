Florent Manaudou Ritorna In Vasca,Punta A Tokyo Con Energy Standard

Florent Manaudou, oro olimpico a Londra nel 2012 nei 50 metri stile libero, ritorna ad allenarsi puntando alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

E’ il quotidiano francese L’Equipe a dare la notizia questa mattina.

Dopo le Olimpiadi di Rio de Janeiro del 2016, Manaudou si ritirò dal nuoto agonistico, dedicandosi alla pallamano.

Ai Mondiali di Budapest e ai Campionati Europei di Glasgow, lo avevamo incontrato come commentatore per la TV francese, ma il suo posto era in vasca. Manaudou ha dichiarato che osservando gli altri gareggiare era lì che voleva essere, sui blocchi, e non in sala stampa.

L’intervista a l’equipe

La dichiarazione è stata rilasciata al quotidiano francese.

Queste le parole di Florent:

“Ho pensato per mesi. Voglio riprendere la competizione. Per qualche tempo, mi manca e sempre di più.

Mi sono divertito molto a fare le cose che volevo fare da molto tempo, cosa che non potevo fare quando stavo nuotando.

Ma parlando con la mia famiglia, i miei ex allenatori, mi sono lanciato una sfida. Voglio allenarmi di nuovo, divertirmi come non lo avevo fatto per i giochi di Rio. Laure è una delle prime persone con cui ho parlato”

Poi racconta il processo che lo ha condotto a ritornare al nuoto agonistico.

“Il processo è stato fatto in più fasi.

Sono stato molto felice di commentare i Campionati Mondiali di Budapest (luglio 2017) e gli Europei di Glasgow (agosto 2018).

E ‘stato bello ma volevo essere al piano di sotto. Durante i 50 m, era un misto di eccitazione, ho provato a proiettarmi, a dirmi se fossi lì, cosa avrei fatto invece di quel ragazzo?

Ho parlato con James (Gibson, ndr – allenatore di Energy Standard).

Mi ha detto che potevo ancora fare qualcosa, che ad Antalya (Turchia) per Energy Standard c’erano nuove strutture, che lo sport si stava evolvendo.

Conclude dicendo che ogni cinque settimane andrà ad Antalya ad allenarsi fino alle Olimpiadi del 2020. Proverà a nuotare il più possibile, e chiude dicendo:

“Nemmeno io so di cosa posso essere capace”