EYOF 2019: A Baku Italia A Quota 3 Medaglie Con Sartori, Gaetani e Fontana

Mentre a Gwangju i “grandi” del nuoto si danno battaglia per conquistare il Mondo, a Baku, in Azerbaiagian, il futuro del nuoto italiano riesce come sempre a dare ottimi risultati.

Dopo tre giorni di gare, gli azzurrini hanno conquistato già tre medaglie: un oro, un argento ed un bronzo

200 METRI FARFALLA FEMMINE – FINALE

ORO Sofia Sartori 2:11.76 ARGENTO Merve Tuncel 2:12.39 BRONZO Sophie Freeman 2:12.95

Sofia Sartori sigla il suo personal best di sempre nella distanza per vincere l’oro con il tempo di 2:11.76.

L’atleta Leosport aveva un personale precedente di 2:14.30 realizzato ai Campionati Assoluti di Riccione, nella Finale B dei 200 metri farfalla. Ai Campionati Europei di Kazan di inizio mese, non era andata oltre le batterie di qualifica con il tempo di 2:15.35. Ottimo miglioramento per Sofia, che nelle batterie di qualifica aveva nuotato il tempo di 2:17.35 ed in semifinale 2:15.45

200 METRI DORSO FEMMINE – FINALE

ORO SHANAHAN Katie GBR 2:11.20 ARGENTO GAETANI Erika Francesca ITA, 2:12.03 BRONZO DENIZLI Sudem TUR 2:13.51

Erika Gaetani arriva alla finale dei 200 metri dorso con un tempo di 2:16.14 nuotato nelle batterie, ed un 2:13.75 realizzato nelle semifinali. In finale tocca in 2:12.03 per conquistare l’argento dietro la britannica Katie Shanahan, oro con il tempo di 2:11.20.

In questa distanza, appena due settimane fa, Erika Gaetani conquistava il titolo di Campionessa Europea Juniores a Kazan, fissando anche il Record Italiano di categoria con il tempo di 2:10.28

Bronzo per la turca Sudan Denizli con 2:13.51.

400 METRI MISTI FEMMINE – FINALE

ORO SHANAHAN Katie 4:43.92 ARGENTO Lia Csulak 4:50.50 BRONZO Chiara Fontana 4:52.21

Personal best anche per Chiara Fontana che nella finale dei 400 metri mista ferma il tempo a 4:52.21 salendo sul terzo gradino del podio.

Lima il suo primato di un decimo di secondo. Il personale precedente era di 4:52.31, realizzato nella Finale A dei Campionati Assoluti di Riccione lo scorso Aprile.

Medaglia d’oro con record della manifestazione per la britannica Katie Shanahan che tocca la piastra in 4:43.92.

Argento per l’ungherese Lia Csulak con 4:50.50

