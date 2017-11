DSV Schwimmer unterwegs: Ergebnisse World Cup Tokio, 1. Tag

FINA World CUP 2017

3. Cluster, 2. Stopp in Tokio, Japan

14./15.11.2017

SC – 25 m Bahn

Ergebnisse/Startlisten Omegatiming

Die beste Platzierung für den DSV erreichte Christian Diener mit seinem 4. Platz über 200 m Rücken in 1:51,02 Minuten.

Katinka Hosszu siegte in 4:22,01 Minuten über die 400 m Lagen und lieferte mit 970 FINA Punkten die beste Leistung bei den Damen. Alexandra Wenk wurde 21. in 4:46,17. Mireia Belmonte hatte Hosszu in diesem Jahr den Weltrekord auf der 25 m Bahn beim World Cup in Eindhoven abgenommen.

Bei den Herren stellte Daiya Seto über 200 m Lagen in 1:51,40 Sekunden einen neuen World Cup Rekord auf. Jacob Heidtmann kam auf Platz 19 in 1:58,51 Minuten.

Die weiteren Platzierungen der deutschen Schwimmer: