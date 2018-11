Día 2 campeonato España p25m: Marc Sánchez y Lidón Muñoz, al mundial

Un día mágico para Lidón Muñoz, con récord de España en 50 libre y pase al mundial de Hangzhou en 100 libre. Foto de Lidón Muñoz en el podio de 100m libre. Marc Sánchez también se ha clasificado para el mundial en 400m estilos. El club Sant Andreu ha batido el récord de España en el 4x200m libre femenino. Current photo via courtesy of Maria Guixà, used with permission