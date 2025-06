Da Simone Barlaam A Gabriele Lorenzo: Prestazioni Da Record Ai Regionali FINP In Lombardia

Campionati Regionali Lombardia FINP 2025

Monza

Domenica 8 Giugno 2025

Vasca corta (25m)

Record Italiani

Streaming e Live Results

Domenica scorsa si sono svolti i Campionati Regionali FINP in vasca corta in Lombardia. A Monza sono entrati in acqua alcuni dei migliori nuotatori della nazionale italiana e di tutto il panorama mondiale, realizzando prestazioni molto incoraggianti in vista, prima dei Mondiali di Settembre.

Tra le nuotate di livello infatti, atleti come Gabriele Lorenzo, Monica Boggioni e Federico Cristiani hanno realizzato il loro miglior tempo di sempre, al di sotto anche degli attuali record del mondo. Allo stesso modo Simone Barlaam e Letizia Milesi nuotano tempi di altissimo livello, ponendosi, non ufficialmente, come migliori performers europei di sempre.

N.B. Si parla di record non ufficiali, in quanto le prestazioni sono state realizzate durante una manifestazione non riconosciuta dal World Para Swimming.

Regolamento

Gli atleti del nuoto paralimpico sono suddivisi in categorie in base al tipo e al livello della disabilità: fisiche (S1–S10), visive (S11–S13) e intellettive (S14), dove numeri più bassi indicano un livello di funzionalità più limitato. Nella rana e nei misti le classi di appartenenza possono essere diverse e sono indicate come SB/SM.

Durante questi campionati i nuotatori di diverse classificazioni competono nelle stesse gare. Il vincitore viene determinato in base a chi si avvicina di più al proprio record mondiale all’interno della propria categoria di classificazione, con l’assegnazione dei punti secondo il World Para Swimming Points System.

Gabriele Lorenzo continua a stupire

Già durante i Campionati italiani giovanili di Maggio si è parlato del giovane talente di Varese Gabriele Lorenzo. Classe 2006, Lorenzo si sta infatti facendo strada nel nuoto paralimpico, in vasca corta, ma anche in lunga, piazzandosi in cima a tutte le classifiche mondiali stagionali dello stile libero S3. A Monza ha nuotato nuovamente sotto il record ufficiale dei 100 stile libero S3 in vasca corta appartenente a Vincenzo Boni, chiudendo in 1:33.25, contro il suo personale di 1:31.77 dello scorso mese.

Il nuovo record personale arriva però nei 200 stile libero s3, nei quali con il tempo di 3:14.60, supera il suo precedente 3:17.01 realizzato a Novembre 2024.

In grande forma anche Federico Cristiani ha realizzato il suo miglior tempo di sempre nei 200 stile libero s4, firmando l’incredibile tempo di 2:52.84 e migliorandosi di quasi tre secondi. Cristiani, che ha già sfiorato il bronzo nei 100 stile alle Paralimpiadi di Parigi, mancato per un solo centesimo, è andato anche vicino al suo personale nella gara regina, toccando il muro in 1:22.14.

Nuovamente sotto la velocità del record del mondo anche Monica Boggioni. L’atleta del 1998, oro nei 50 rana sb3 e doppio bronzo nei 100 e 200 stile s5 a Parigi, ha realizzato il più veloce crono della carriera nei 100 stile in corta. Con 1:20.04 nuota infatti più veloce di un decimo rispetto al suo precedente primato realizzato ai Regionali 2024.

Simone Barlaam e Letizia Milesi, tra sicurezza e novità

In vasca anche campioni del calibro di Simone Barlaam e Alberto Amodeo. Il primo, pluricampione paralimpico e detentore di record del mondo, ha realizzato il suo miglior 100 misti di sempre. Con il tempo di 1:02.01 infrange infatti la barriera del 1:03 e si piazza al primo posto nella classifica dei migliori performer europei SM9 di sempre. Il suo tempo è più di un secondo più veloce del suo precedente realizzato a Riccione nel 2021. Barlaam vince anche i 400 stile S9, toccando il muro in 4:08.25, non lontano dal suo primato personale di 4:07.32, risalente al 2022.

Ottime sensazioni anche da parte del pluri campione paralimpico di Parigi dei 400 stile e 100 farfalla s8. Nella distanza più breve della farfalla infatti, nei 50, Amodeo nuota 29.22, non lontano dal suo primato personale di 29.01.

Non solo nomi noti al grande pubblico si sono messi in luce nelle acque di Monza. Letizia Milesi, 24enne di Bergamo, tornata in acqua soltanto a dicembre a causa di un intervento alla schiena, ha ritoccato il suo miglior tempo nei 50 rana sb7. Nuotando 43.06, ben 0.6s più veloce dello scorso mese, si pone infatti come miglior nuotatrice europea di sempre in questo evento (non ufficialmente).

Piovono Record italiani

Il movimento paralimpico italiano non si ferma però qui: questi i record italiani stabiliti durante la giornata di Domenica.