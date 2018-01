Confident Swimmer Baniye

Hmare Mind, Body, And Physical Actions Ke Beech Me Ek Connection Hota Hai, Jaha Par Ye Sabhi Chiz Apas Me Interconnected Rhte Hai, Or Ye Bilkul Tru Hai Ham Sab Jante Hai, And Aap Kisi Ko Dekh Kar Bta Skte Hai Ki Kab Wo Full Confident Hai Or Kab Wo Nahi, Kyuki Uski Body Language Ya Uske Baat Karne Ke Tarike Se Aap Smjh Jate Hai.

Ek Athlete Jo Khud Ko Lekar Confident Nahi Hai Wo Keval Or Keval Ek “Empty Shell” Ki Tarah Hai Yani Andar Ke Ekdam Khali, Jab Confidence Chla Jata Hai To Jo Perform Karne Ke Intensity Hoti Hai Wo Replace Ho Jati Hai Ek Doubt Performance Me, Jisme Athlete Ko Dekh Kar Aap Bta Skte Hai Ki Wo Apna Best Nahi De Payega.

Confidence Or Self-Belief Ek Athlete Ke Liye Waise Hi Hai Jaise Car Ke Liye Fuels, Bina Fuel Ke Car Bekar Hai Usi Tarah Bina Confidence Or Self-Belief Ke Ek Athlete Bhi Bekar Hai. Iske Bina Athlete Apna Best Kabhi De Hi Nahi Skta.

Confidence Matlb Ye Nahi Hota Ki Aap Ekdam Arrogant Ho Jaye Ya Sabse Alag Hokar Apne Aap Me Hi Khoye Rhe, Balki Ye Hota Hai Ki Aap Simply Khud Se Man Me Ye Bole Ki “Maine Iss Chiz Ko Jeetne Ke Liye Ready Hu, Maine Apni Practice Puri Imandari Ke Sath Finish Ki Hai” Or Isi Tarah Positive Sentence Bol Kar Hi Aap Khud Ko Motivate Or Confidence Dono Ek Sath Hasil Kar Payenge.

Jo Swimmer Confident Nahi Hote Wo Dusro Ko Bhi Bolte Firte Hai Ki Tum Bhi Uski Tarah Prepare Nahi Ho, Isliye Aise Swimmers Se Door Hi Rhe.

Ek Confident Swimmer Sirf Performance Ke Bare Me Hi Baat Karta Hai, Wo Sirf Ye Dekhna Chahta Hai Ki Wo Apna Best Dene Ke Baad Kis Position Par Aata Hai Na Ki Use Hmesa Jeet Ki Hi Parwah Rhti Hai. Ek Confident Swimmer Apne Pain Ke Threshold Se Bhi Aage Khud Ko Push Karta Hai, Wo Situation Ki Demand Ke Hisab Se Chizo Ko Organize Karta Hai, Ek Confident Swimmer Hamesa Best Ke Against Hi Swim Karta Hai.

“Confidence Ek Skill Hai Or Isko Hasil Kiya Ja Skta Hai”

Confidence Ke Source:

Results – Times And Scores.

Rewards –Like Medals, Trophies, And Prizes.

Status – Your Ranking Or Stature Within Your Sport.

Praise – Receiving Compliments And Recognition.

Comparisons – Measuring Yourself Or Your Accomplishments To Others.

