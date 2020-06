College Recruiting: L’Italiana Ilaria Murzilli Reclutata Per La NCAA

Fitter and Faster Swim Camps è l’orgoglioso sponsor di SwimSwam’s College Recruiting Channel. Per molti, nuotare al college è il sogno di una vita, perseguito con dedizione e determinazione. Fitter and Faster è orgogliosa di onorare questi atleti e coloro che li hanno sostenuti nel loro percorso.

La nuotatrice romana Ilaria Murzilli, classe 2002, si unirà ai Cornhuskers del Nebraska nell’autunno del 2021.

Ilaria Murzilli fa parte di un gruppo crescente di nuotatori italiani che si stanno spostando negli Stati Uniti per il college. Tra questi figurano nomi come Federico Burdisso alla Northwestern, Tania Quaglieri alla Florida State e Giovanni Izzo alla NC State.

Murzilli è principalmente una stile liberista che, finora, ha dato buoni risultati nella vasca corta.

Potrà essere dunque un importante contributo soprattutto per le staffette. Il suo personale nei 100 stile in vasca corta è di 57,71. Vanta anche una frazione in staffetta 4×100 di 56,83.

COLLEGE RECRUITING

Al fine di comprendere il sistema di reclutamento Americano, spieghiamo brevemente quali sono i meccanismi per far si che uno studente/atleta possa giovare di una costante preparazione atletica e di una formazione accademica di rango elevato.

Negli stati Uniti il reclutamento è il processo attraverso il quale gli allenatori universitari aggiungono alle proprie squadre potenziali atleti/studenti. Questi vengono ricercati nei licei, anche fuori stagione (agonistica). Il processo di ricerca in genere culmina con l’offerta di una borsa di studio.

Questo processo è alla base dell’educazione di molti studenti americani, che lavorano sodo pur di emergere a livello locale ed essere visti da allenatori o procuratori delle Università. Durante questo processo di reclutamento, le scuole devono rispettare le regole che sostengono i principi fondamentali della giustizia e dell’integrità dell’Associazione Nazionale College di Atletica (NCAA). Queste norme definiscono tutto il processo di reclutamento. Lo scopo è di renderlo depurato da qualsivoglia influenza esterna che non riguardi l’atleta.

Se hai un impegno di segnalazione, invia un’e-mail con una foto (orizzontale o orizzontale) e un preventivo a [email protected]