CBS Sport Annuncia Accordo Pluriennale Sui Diritti TV Per La ISL

CBS Sports ha annunciato un accordo pluriennale sui diritti mediatici con la International Swimming League. La CBS Sports trasmetterà gli eventi ISL a partire dal mese prossimo.

La CBS ha definito l’accordo “pluriennale” e comunicato che trasmetterà in diretta tutti i 13 match ISL, ad eccezione della prima gara della stagione prevista per il 16 ottobre.

L’accordo è un po’ una scossa sia per l’ISL che per il nuoto agonistico. L’anno scorso la International Swimming League raggiunse un accordo con ESPN per la trasmissione negli Stati Uniti. ESPN è il canale di trasmissione televisiva e web per antonomasia degli eventi di nuoto negli Stati Uniti. Ad esempio, trasmette in diretta le gare del campionato NCAA. La NBC, invece, detiene i diritti di trasmissione delle Olimpiadi e di solito, trasmette anche i Mondiali.

La International Swimming League è alla sua seconda stagione come campionato professionistico di nuoto. I principi e le caratteristiche fondamentali sono la velocità delle gare, lo spettacolo per gli spettatori e lauti guadagni per i concorrenti.

Originariamente la ISL aveva previsto per la seconda stagione un campionato a squadre di sei mesi e 27 incontri.

La pandemia di coronavirus ed il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo ha costretto anche la ISL a pensare ad un programma alternativo. Il nuovo format riunirà gli atleti delle 10 squadre del campionato a Budapest. E’ previsto un collegiale di allenamento di 5 settimane all’interno del quale si svolgeranno le gare della regular season del campionato.

Per questa stagione, la ISL ha anche previsto che vengano registrati i momenti salienti di allenamenti e preparazione degli atleti. La TV seguirà dunque tutte le fasi della stagione, dalla preparazione alle gare vere e proprie.