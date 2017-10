Cate Campbell schwimmt neuen Kurzbahnweltrekord

Am ersten Tag der australischen Kuzbahnmeisterschaften stellte Cate Campbell einen neuen Weltrekord über 100 m Freistil auf.

In 50,25 Sekunden kam sie so nah wie noch nie eine Frau zuvor an die 50 Sekunden Marke heran. Die Schwedin Sarah Sjöström hielt bisher den Weltrekord in 50,58 Sekunden.

Sarah Sjöström: 24.49/26.09 = 50.58

C. Campbell 24.21/26.04 = 50.25 NEUER WELTREKORD

Cate Campbell, deren jüngere Schwester Bronte ebenfalls zu den australischen Spitzenschwimmern gehört, nahm nicht an den Weltmeisterschaften in Budapest teil, aber sie startete danach bei einigen World Cup Wettkämpfen. Cate Campbell konnte als Mitfavoritin über die kurzen Freistilstrecken keine Medaille in Rio gewinnen, die Enttäuschung war natürlich groß.

Nun konzentriert sie sich auf die Teilnahme an den Commonwealth Games in 2018.

Video: Courtesy of Swimming Australia