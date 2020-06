Campionati Nazionali Ungheresi Programmati Per Il Prossimo Autunno

I Campionati Nazionali Ungheresi sono stati riprogrammati. La Federazione ha infatti pubblicato il calendario gare per il resto del 2020. Inizialmente previsti per la fine del mese di Marzo, l’evento qualificante per le Olimpiadi veniva cancellato a causa della pandemia da coronavirus.

Nello stesso periodo, nove persone, tra cui nuotatori della Nazionale e membri dello staff, erano risultati positivi al coronavirus mentre partecipavano ad un collegiale. Tra questi, Domink Kozman, David Horvath, Richard Bohus e Boglarka Kapas.

La Federazione ungherese ha reintegrato i fondi per i membri della squadra nazionale a partire dalla fine di aprile. Nello stesso periodo molti atleti d’elite sono tornati ad allenarsi regolarmente. Il governo ungherese ha revocato le restrizioni introdotte per arginare il contagio da COVID-19. A partire dal 23 giugno, qualsiasi piscina all’interno della nazione ungherese può ora riaprire senza pesanti restrizioni.

Per quanto riguarda il calendario delle competizioni, l’Ungheria ha come obiettivo quello di “garantire parità di condizioni a tutti i concorrenti”. Per questo motivo le prime gare si svolgeranno ad Ottobre. Si spera dunque che tutti gli atleti possano presto tornare alle proprie routine di allenamento.

Ii Campionati Nazionali sono stati dunque riprogrammati per il prossimo autunno. Secondo la logica delle Federazione i nuotatori appena rientrati in acqua sarebbero svantaggiati rispetto a chi ha ripreso ad allenarsi a Maggio.

Di seguito indichiamo le date pubblicate per gli eventi in programma ad autunno: