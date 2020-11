Camille Lacourt Entra In Politica “Eliminare I Dinosauri”

Camille Lacourt si è candidato alle elezioni del consiglio di amministrazione della Lega dell’Ile-de-France, che si svolgeranno questa mattina. I candidati sono 45.

Il cinque volte campione del Mondo ha dichiarato al quotidiano francese “Le Parisien”:

“Mi sono sempre detto che non sarei mai entrato in politica. Ma se lo faccio ora, è per Lazreg Benelhadj. È lui che mi ha fatto venire voglia di coinvolgermi per la sua generosità e freschezza. “

Il campione francese fa parte della coalizione contro l’attuale presidente Jean-Jacques Beurrier.

“Ero abbastanza stanco a causa della sfera politica. Spesso dico che le autorità sembrano un mondo di dinosauri. Mi sono reso conto che non ascoltiamo mai le persone giuste. Le autorità sono al di sopra di tutto questo. Con l’energia di Lazreg, se ci vado, è per investire me stesso con la volontà di prendere tutto in pugno e rispolverare”.

L’Île-de-France, in italiano Isola di Francia, è una regione della Francia settentrionale. È la regione in cui si trova la capitale francese, Parigi, che ne è il capoluogo. Parigi ospiterà anche le Olimpiadi estive del 2024.

Callie Lacourt ha 35 anni e si è ritirato dal nuoto agonistico dopo la partecipazione ai Campionati del Mondi di Budapest, nel 2017.

